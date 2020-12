El alcalde de Granada descarta una Cabalgata estática pero habrá Reyes por los barrios

GRANADA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha descartado la posibilidad de montar una Cabalgata de Reyes estática, en un año en que la tradicional celebración del 5 de enero no se podrá organizar como en los anteriores por las restricciones para frenar la pandemia de covid-19, si bien Sus Majestades estarán por los barrios.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha indicado, en una entrevista con Europa Press, que la opción de la Cabalgata estática, por la que van a optar otros municipios, estuvo sobre la mesa, si bien, también por precaución, el Ayuntamiento la ha desechado para reforzar la seguridad en unas Navidades en las que, tras las fiestas en pisos las que tuvo que intervenir la Policía Local este pasado fin de semana, la llamada al "sentido común" cobra más importancia para el regidor.

Preguntado sobre la Cabalgata de 2021, ya descartada en noviembre en el formato tradicional, Salvador ha detallado que el Ayuntamiento trabaja precisamente con este "máximo sentido de la responsabilidad" y que, "finalmente, viendo cómo está la situación", y para que "no pueda caber ninguna sombra de duda de que se pueda poner en peligro mínimamente" la salud de la población, no se materializará la posibilidad que se barajó de instalarla en un sitio "centralizado" con medidas de seguridad.

"Sí habrá Reyes por la ciudad, por los barrios, para los niños, pero no en el formato habitual de Cabalgata", ha agregado Salvador, que ha señalado que el Ayuntamiento está terminando de perfilar la organización de la víspera del 6 de enero.

En este momento, "la movilidad y la recuperación de la normalidad" pueden derivar en algún elemento "incompatible con la salud", y que los contagios se disparen, "en Granada y cualquier otro punto del planeta". Así, el alcalde ha hecho nuevamente una "apelación" a la "responsabilidad" tras la disminución de las restricciones en los últimos días y sus consecuencias, "independientemente" de que la Policía Local desarrolle su labor.

En este sentido, este pasado fin de semana, la Policía Local de Granada ha impuesto en las noches del viernes y del sábado más de 70 multas por diversos motivos, destacando 18 por fiestas en pisos o 14 por botellón, y ha detenido además a un joven de 18 años que, tras solicitarle una trabajadora de un establecimiento de alimentación que se pusiera la mascarilla dentro de su local, presuntamente, la zarandeó y golpeó en cuello y pecho.

Para cumplir las normas contra el coronavirus, "si la sociedad no quiere ciudadano a ciudadano, es muy complicado", ha indicado a este respecto Luis Salvador, quien ha advertido que este tipo de conductas se terminan pagando con más hospitalizaciones y restricciones, en un "círculo vicioso que solo puede romper el sentido común".

De cara a la Navidad pueden servir como "dos referencias" distintas los puentes festivos del Pilar, que fue "causa de la propagación masiva" que derivó en Granada en unas medidas para frenar la segunda ola de la pandemia más restrictivas que en el resto de Andalucía, y el de Todos los Santos, en el cual, ya con limitaciones por las autoridades sanitarias, las "inclemencias meteorológicas y el sentido común de la gente", no supusieron "un aumento de contagios".

Así, ha proseguido Salvador, es importante evitar lugares que puedan verse "aglomerados" o donde no se pueda mantener "un mínimo de distancia" o la "seguridad" básica, partiendo de la base de que la Policía Local puede acudir ante las llamadas de los vecinos por fiestas en domicilios, o atender situaciones para "que no haya botellones" o "concentraciones". Pero no puede haber un agente "detrás de cada ciudadano".

FIESTAS DE PRIMAVERA

Se ha mostrado partidario también de no "abordar prematuramente" cuestiones relacionadas con la gestión de la Semana Santa o la Feria del Corpus, en junio, después de que el Ayuntamiento de Sevilla ya haya adelantado que no habrá fiestas de primavera en la capital andaluza.

"En este momento hay que ir día a día", ha señalado Luis Salvador en la antesala de las Navidades, y apuntando a que enero, cuando la Junta ha indicado que se reunirá con las federaciones de hermandades y cofradías para abordar la celebración de la Semana Santa, está "a la vuelta de la esquina".

En un invierno en cuyo inicio comienzan las vacunaciones, "no sabemos a ciencia cierta cuáles serán" las circunstancias de la evolución de la pandemia en primavera, cuando la sociedad entenderá, como en 2020, que si no se pueden realizar "las salidas de los pasos" en Semana Santa, no se realizarán.

A este respecto, el Ayuntamiento no tiene prevista ninguna reunión concreta en este momento con Arzobispado y Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, con cuyos representantes sí mantiene un "contacto permanente y diario" para tomar en su momento una decisión conjunta desde el "sentido común".