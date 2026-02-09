El alcalde de Huétor Tájar (Granada) pide a Sánchez un PFEA especial y apoyo a los agricultores que viven del espárrago

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las zonas afectadas por el desbordamiento del río Genil en Huétor Tájar (Granada). - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Huétor Tájar (Granada), Fernando Delgado, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita que ha realizado a las zonas afectadas por la borrasca un Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) especial y ayuda a los pequeños agricultores que viven del espárrago.

Asimismo, ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) inversión para reconstruir "lo más rápido posible" el arrollo Milanos porque si bien el desbordamiento del río Genil es "peligroso" es el citado arroyo es el que trae las inundaciones al municipio.

El regidor ha realizado estas declaraciones con motivo de la visita de Pedro Sánchez a las zonas afectadas por la borrasca junto a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

El regidor ha recordado que Huétor Tájar es un pueblo de 11.000 habitantes donde el 80 por ciento de la población vive del espárrago; sin embargo entre el 30 y el 35 por ciento de la producción ahora "está bajo el agua" con una campaña "dentro dos semanas".

Acequias de riego y otras infraestructuras agrícolas están "destruidas" a cuenta de una borrasca que también ha dejado importantes inundaciones y daños en calles, viviendas y negocios.

El regidor aboga por la declaración de zona catastrófica y ha llamado a todas las administraciones a "remar" en la misma dirección para que lleguen la mayor cantidad de ayudas en el menor tiempo posible.

El alcalde ha pedido concretamente al Gobierno la puesta en marcha de un PFEA especial "para la mano de obra que se va a perder, porque se van a perder muchos jornales" y también ayudas para sufragar las pérdidas que van a tener los pequeños agricultores dedicados al cultivo del espárrago, del que viven "familias enteras".

Durante su visita, Pedro Sánchez ha trasladado la "absoluta empatía, solidaridad, cercanía y comprensión" del Gobierno "ante la angustia, la incertidumbre que, lógicamente, viven muchas de las familias, pequeños propietarios, pequeños agricultores, ante los destrozos de esta borrasca".

Asimismo, se ha comprometido a que el Gobierno de España, "cuando sean superadas" estas borrascas, "va a poner en marcha todos los mecanismos para saber el alcance de los daños ocasionados" por las mismas y, "en consecuencia, poder afrontar la reconstrucción" con "apoyo" a "todos los sectores afectados".