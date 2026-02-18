Los médicos andaluces claman en la calle por un Estatuto Marco y respaldan con un 27,44% de apoyo el tercer día de paro

Médicos en la concentración en el Virgen del Rocío de Sevilla para reclamar un Estatuto Marco propio. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tercer día de huelga a la que están convocados los médicos andaluces para reivindicar un Estatuto Marco propio ha obtenido un respaldo del 27,44% del colectivos. Por provincias, Huelva y Sevilla son las que tienen un mayor seguimiento, con un 36,29 y un 32%, respectivamente. En Almería, el respaldo ha sido de un 30,81%; en Cádiz, de 28%; en Córdoba, del 18,11%; en Granada, del 26,02%; en Jaén, del 19,17% y en Málaga, del 27,58%.

Son los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press. El seguimiento de la huelga va en aumento, ya que el lunes, éste fue del 24,72%, el martes, del 25,12 y este miércoles ha subido a más de un 27%, siempre según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este mismo miércoles, los sindicatos convocantes de la huelga, entre ellos el SMA, ha convocados protestas en todas las capitales andaluzas como una medida más de presión en su calendario de movilizaciones.

Esta huelga está teniendo impacto en la actividad asistencial. Así, el primer día de la huelga de médicos convocada hasta este próximo viernes 20 de febrero se saldó con más de 59.200 consultas y operaciones suspendidas en Andalucía. En concreto, fueron 37.400 consultas en Atención Primaria; más de 16.600 consultas externas en los hospitales y más de 850 intervenciones quirúrgicas.

La Administración andaluza ha dejado claro el "apoyo" del Gobierno andaluz a las "reivindicaciones" de los médicos. No obstante, ha reconocido la "preocupación" del Ejecutivo autonómico por las "graves consecuencias" que tendrá esta huelga "contra el Gobierno de España" en la asistencia sanitaria. De hecho, ha recordado que los últimos cuatro días de huelga del pasado mes de diciembre de 2025 tuvieron un coste de 38 millones de euros y 308.000 consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas suspendidas.

El SAS ha fijado los servicios mínimos a aplicar desde este pasado 16 de febrero que comienzan las semanas completas de huelga convocadas por los médicos para reclamar un Estatuto Marco propio. Los paros terminan en la semana del 15 al 19 de junio siempre y cuando no haya antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. A dicha huelga están convocados en torno a 30.000 facultativos, a lo que se suman los residentes (MIR) y los facultativos no médicos.

En el caso de Atención Primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUPA "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos". En los centros donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio "se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de Atención Primaria".

Los centros que sean consultorios auxiliares "no tendrán servicios mínimos asignados". En atención hospitalaria, "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". "En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo". Los servicios "garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo".

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8,00 a 15,00 horas".

"Debe respetarse --continúa la orden-- la programación funcional habitual de los quirófanos", a fin de "evitar la reprogramación de actividad impidiendo los efectos de la huelga". En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Adicionalmente, "se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de médicos que habitualmente haya un fin de semana o festivo". En servicios de urgencias hospitalarias que haya menos de tres MIR en la guardia, "no se establece ningún tipo de refuerzo".