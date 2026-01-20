Alcalde de Jaén confía en que los vecinos de la calle Unicef puedan volver a sus casas "entre el jueves y el viernes"

El alcalde compruba los codales instalados en el muro pantalla que ha originado las grietas en las calle Unicef - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha constatado que los movimientos de tierra producidos en la calle Unicef "cumplen su tercer día contenidos", gracias a la instalación de codales. De mantenerse así la situación, el alcalde, Julio Millán, se ha mostrado confiado en que los trabajos que aún quedan por hacer "sean definitivos para ver si entre jueves y el viernes, los vecinos pudieran volver a sus hogares".

Millán ha visitado los trabajos acompañado de la segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, y el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, y junto a técnicos municipales para comprobar las medidas de sujeción que se vienen tomando por parte de la empresa promotora de las 93 viviendas que se construyen en la Avenida de Andalucía.

El primer edil ha comprobado que este martes se cumplen 72 horas desde que cesaron los movimientos de tierra, tal y como han confirmado los estudios topográficos que se vienen realizando. Millán ha indicado que, desde este lunes ya hay colocados cuatro codales y "el objetivo, por parte de la empresa, es que a partir de este miércoles se instale otro más que se ubicará en la esquina de las calles Solidaridad y Unicef para reforzar la parte superior".

Al mismo tiempo, y para asegurar la parte baja del muro, "se colocará unas vigas de celosía con el objetivo de que a partir de este miércoles haya ya dos instaladas, asegurando así soslayar el riesgo sobre la parte superior e inferior del muro".

De esta forma, con la colocación de los codales y las celosías, se podrá intervenir en la calle donde aparecieron las grietas y cuando los vecinos puedan acceder a sus viviendas, también podrán hacer uso de las cocheras.

Una treintena de familias llevan reubicadas en dos hoteles de la capital desde el pasado 13 de enero cuando el Ayuntamiento ordenó el desalojo preventivo de las viviendas ante la aparición de grietas en la calle.