El alcalde de Marmolejo (Jaén) apoya la candidatura de Férriz a la Secretaría General del PSOE de la provincia

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Marmolejo (Jaén), Manuel Lozano, no optará a la Secretaría General del PSOE de la provincia y apoyará la candidatura de la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz en el marco del proceso que concluirá en marzo con el 16º congreso provincial.

El de Lozano --que en el congreso anterior se postuló apostando por una renovación, si bien se integró finalmente en la candidatura del actual secretario general, Francisco Reyes-- era uno de los nombres que venían sonando para aspirar a liderar el partido, junto al del alcalde de Arjona, Juan Latorre, y Férriz, única que hasta el momento ha confirmado públicamente su disposición.

Lozano ha asegurado que se va "a incorporar al proyecto de Ángeles Ferriz sin ninguna contraprestación, simplemente con la garantía de que habrá un proyecto de cambio desde el respeto hacia los compañeros y las compañeras y, sobre todo, con la intención de ponérselo muy difícil al Partido Popular", según declaraciones realizadas en Canal Sur Jaén y recogidas por Europa Press.

Además, ha considerado que "el hecho de que haya primarias no quiere decir que seamos menos capaces de ponernos de acuerdo". "Yo creo que he dado un paso importante en ese sentido. Pero en torno a la figura de Ángeles Férriz sí creo que podemos aunar más voluntades, más inquietudes por parte de la provincia, más sensibilidades", ha comentado.

Por su parte, la parlamentaria andaluza también ha informado a Europa Press sobre la decisión del regidor de Marmolejo, al que había trasladado una propuesta para una lista única, al igual que a su homólogo arjonero. Éste, según ha añadido, le ha comunicado que "no está en condiciones en este momento para llegar a un acuerdo".

"Mi agradecimiento a Manolo Lozano por su generosidad y mi respeto a Juan Latorre por su decisión. Todavía queda tiempo por delante, voy a seguir trabajando, sigo abierta al diálogo y voy a seguir intentando que haya unidad en una única lista, porque es el sentir mayoritario de la provincia", ha declarado Férriz.

En este sentido, cabe recordar que ha señalado su deseo de lograr consenso y evitar que no haya primarias, si bien ha asegurado que, de no conseguirlo, va a ir "hasta el final" y no sería "ninguna cosa tremendamente negativa" que se llegue a una votación entre varios candidatos.

Entre ellos, en principio, no se encontraría el actual secretario general, Francisco Reyes, quien ha expresado su intención de no aspirar a la reelección. Sin embargo, ha venido matizando que ese paso al lado se produciría si hay clima de unidad, de modo que está por ver si finalmente no opta a repetir en un cargo que ostenta desde 2010.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Arjona y coordinador del partido en La Campiña no ha ratificado su posible candidatura a la Secretaría General y, aunque ha "mantenido conversaciones con militantes y compañeros del PSOE de Jaén sobre la necesidad de dar un nuevo impulso al partido en la provincia", Latorre ha subrayado que "ahora es el tiempo de María Jesús Montero".

Cabe recordar que el 16º congreso provincial ordinario del PSOE de Jaén tendrá lugar el próximo 29 de marzo. Antes, el 24 de febrero, se abrirá el plazo para la presentación de precandidaturas a la Secretaría General, a continuación se recogerán los avales y, finalmente, habrá votación si se presenta más de un aspirante.