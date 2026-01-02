El alcalde valora el primer aniversario de la moción de censura con un "Jaén que avanza, marcha y se mueve"

Archivo - Julio Millán (PSOE) tras la votación de la moción de censura el 2 de enero de 2025 - Juan de Dios Ortiz - Europa Press - Archivo

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha realizado un balance "más que positivo" del primer año de gobierno tras la moción de censura que desbancó al PP de la Alcaldía y que permitió a PSOE y Jaén Merece Más conformar un nuevo goberno local. "Tengo que hacer un balance más que positivo de este año de trabajo. Creo que está permitiendo que Jaén avance, que Jaén marche, que Jaén se mueva", ha dicho Millán a Europa Press.

Para Millán, la dinámica de cambio era "necesaria" para cambiar "esa situación de parálisis institucional, de parálisis en la gestión en la que la ciudad de Jaén y el Ayuntamiento de Jaén se habían visto abocadas en este último año y medio de gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén".

Entre los logros del nuevo gobierno local ha apuntado a el acceder a unos fondos EDIL, de los que el Ayuntamiento de Jaén y la ciudad de Jaén se van a aprovechar con 12 millones de euros. "Unos fondos edil en los que nos encontramos una tabla de Excel solamente, en el que este equipo de gobierno ha tenido que conformar, y presentar proyectos apropiados y necesarios".

Se trata, según Millán, de proyectos que van a permitir "modernizar nuestro centro de la ciudad, recuperar nuestro casco histórico, mejorar también la vida de los barrios a través de actuaciones de mejora de saneamiento y, como no, también llevar a cabo proyectos estratégicos.

A todo ello ha sumado el haber aprobado inicialmente un presupuesto para 2026 a pesar de "la situación compleja" que tiene el Ayuntamiento de Jaén. "No estamos ante un ayuntamiento normal, estamos ante un ayuntamiento que tiene cerca de 600 millones de deuda, un ayuntamiento que está intervenido prácticamente por el Gobierno de España, por el Ministerio de Hacienda y que, por tanto, requiere de medidas para seguir avanzando y en el que estamos ya trabajando también y negociando con el Ministerio para la aprobación definitiva", ha dicho el alcalde.

Ha defendido que el nuevo presupuesto permitirá contar para el año 2026 con "la mayor capacidad de inversión de la última década", con 23 millones de euros que "hemos sabido generar y, en este caso, captar a lo largo de este año 2025 para poder llevar a cabo inversiones de diferentes tipos".

También se ha referido a las medidas conseguidas para la mejora de la situación económica, con mejora de la financiación local. Por otro lado, ha apuntado que se han trabajado en proyectos estratégicos que "van a sembrar el futuro de la ciudad de Jaén para las próximas décadas, como puede ser el proyecto de integración ferroviaria y la urbanización del norte de la estación de Renfe".

Otro segundo proyecto estratégico al que ha aludido es el impulso del nuevo barrio universitario con la cesión a la Universidad de Jaén de 120.000 metros cuadrados y en el que el siguiente paso será "negociar con la propiedad la posibilidad de, en este caso, llevar a cabo convenios expropiatorios, que puedan integrarse en el desarrollo de este sector", un sector que está conformado por 32 hectáreas que va a permitir 85.000 metros edificables y la construcción de en torno a 2.000 viviendas, de las cuales el 40 por ciento serán VPO.

En tercer lugar se ha referido al Cetedex como "otro gran proyecto que ha permitido consolidarse a lo largo de este año 2025". Se trata, según el primer edil, de "tres proyectos claves, tres proyectos importantes y fundamentales que nos permitan sentar las bases del Jaén del futuro de las próximas décadas en nuestra ciudad".

Por otro lado, se ha referido a que 2025 ha sido un año en el que han trabajado para "tener o hacer de Jaén una ciudad más cohesionada, una ciudad mejor comunicada, con avances importantes como ha sido la presentación del avance de los planes generales de ordenación municipal o de ordenación urbanística del centro histórico de la ciudad y del resto de la ciudad".

Fue el 2 de enero de 2025 cuando Millán, que encabezó la lista más votada en las elecciones de 2023, accedió a la Alcaldía de Jaén con una moción de censura que se presentó el 13 de diciembre de 2024 y que fue firmada con los tres ediles de Jaén Merece Más, que hasta ese momento habían gobernado con el PP.