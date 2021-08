El alcalde de Villanueva del Arzobispo (Jaén) confía en que el municipio se libre del toque de queda

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villanueva del Arzobispo (Jaén), Gabriel Fajardo (PSOE), se ha mostrado confiado en que finalmente el municipio pueda librarse del toque de queda tras la tendencia a la baja que se viene registrando en los últimos días, con un descenso en los contagios y un aumento de las altas médicas.

A horas de que se celebre el Comité de Alerta de Salud Pública de Alto impacto de la provincia de Jaén, los datos actualizados del Instituto de Estadística y de Cartografía de Andalucía (IECA) consultados por Europa Press reflejan que Villanueva del Arzobispo, con una población de poco más de 8.000 habitantes, presenta una tasa de incidencia de 1.275,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que la acerca al toque de queda.

Fajardo ha indicado a Europa Press que en el cribado masivo realizado este martes "sólo hubo tres positivos", un dato que junto al número de altas le lleva a confiar en que en unos días, el municipio se sitúe nuevamente por debajo de 1.000.

El alcalde ha incidido en que la situación "no es alarmante" y ha subrayado que lo importante es que de los 80 casos que él calcula que hay activos en el municipio no hay personas hospitalizadas y "lo más importante, no ha habido fallecidos".

Fajardo ha apuntado que la población se incrementa considerablemente en verano y que la gente "está cansada" después de casi año y medio de pandemia por lo que, aunque se mantienen las medidas de prevención, el número de casos ha aumentado en los últimos 20 días.

El alcalde ha señalado que el municipio estará a lo que digan las autoridades sanitarias y se adoptarán las medidas que dictamine la Junta de Andalucía para poder reducir los contagios, aunque la tendencia que se observa ya sea a la baja.

Los municipios jiennenses de Bailén y Mengíbar, actualmente con toque de queda nocturno, se mantienen por encima de una tasa de incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

En concreto, el municipio de Mengíbar, donde el toque de queda está activo desde el pasado 7 de agosto, registra en los últimos 14 días una tasa de incidencia de 1.460,4 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Bailén, donde se aplicó desde el pasado 14 de agosto, se encuentra en 1.139,7 casos. En ambos casos, el comité en su reunión de este miércoles deberá decidir si solicita una prórroga de la medida.