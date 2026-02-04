Alcaldes y portavoces socialistas de la costa de Granada piden a las administraciones "unidad" para finalizar Rules

Encuentro del PSOE sobre las conducciones de Rules - PSOE

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y portavoces socialistas de la Costa Tropical han mantenido un encuentro con el secretario de Organización y la responsable de Política Municipal del PSOE de Granada, José Antonio Carranza y María José Sánchez, en el que han coincidido en la necesidad de que las administraciones, desde la "unidad", centren sus esfuerzos en culminar las conducciones de la Presa de Rules-Béznar, una infraestructura estratégica para el desarrollo agrícola y económico.

Durante la reunión en la que se han abordado asuntos de interés para la comarca, los representantes públicos han destacado, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, que, tras más de dos décadas de retrasos, "por primera vez existe una oportunidad para avanzar sin pausa gracias a la financiación directa que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa para las obras del desglosado 9, canalización que permite el abastecimiento humano".

En concreto, 58,7 millones de euros a fondo perdido, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, "que han permitido desbloquear el proyecto en coordinación permanente con agricultores y regantes".

A partir de este avance, los representantes socialistas han considerado imprescindible "establecer una hoja de ruta" desde la unidad para hacer viable el desglosado 3 --infraestructura para el regadío-- y completar el resto de las conducciones que conforman el sistema Béznar-Rules y han apuntado a la necesidad de que el Gobierno de España "continúe con la licitación de los proyectos del resto de desglosados".

Asimismo, han pedido a la Junta que "asuma las aportaciones necesarias a la comunidad general de regantes para hacer viable económicamente el desglosado" 3 y que la Diputación de Granada, tras mostrar su disposición a colaborar, "contribuya a la financiación" de las obras del 9, valoradas en 5,5 millones de euros, "pues el coste repercute actualmente en el recibo del agua de los vecinos".

Además, le han solicitado al Gobierno andaluz que "abarate los recibos del agua eliminando los cánones que ha incorporado, vinculados al sistema de la presa, que suponen una fuerte carga económica para la ciudadanía".

En el encuentro en el que también han participado miembros de la ejecutiva regional del PSOE, los socialistas han trasladado nuevamente su respaldo a agricultores y regantes y han insistido en que este es el momento de que todas las administraciones actúen desde la responsabilidad y la lealtad institucional. "Nos jugamos mucho", han apuntado.

"Es un proyecto de interés comarcal del que dependen gran parte de los empleos de la Costa. No se puede perder esta oportunidad histórica porque nos arriesgamos a que quede de nuevo paralizada", han enfatizado.

En este contexto, han lamentado que el PP utilice un asunto tan sensible como el agua para "generar confrontación política y atacar" al Gobierno de España, en lugar de "contribuir a la solución y facilitar" los acuerdos necesarios para que Rules deje de ser una promesa incumplida y se convierta, por fin, en una realidad para la Costa Tropical.