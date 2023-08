La alcaldesa de Granada propone la creación de una sociedad con Estado y Junta para el soterramiento del tren

GRANADA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha indicado que el "camino" a seguir para la integración del ferrocarril a la entrada de la ciudad lo marca la creación de una sociedad conjunta con Estado y Junta de Andalucía, sobre la base de la experiencia de Almería, en un ámbito el de las conexiones por tren que a la ciudad de la Alhambra, ha mantenido, en este momento le "resta competitividad".

En una entrevista con Europa Press, Carazo ha señalado en este sentido que el Estado "tiene que comprometerse a actuar con agilidad" porque, ha agregado, "en estos cuatro años de Gobierno de Sánchez no se ha movido ni un solo papel" mientras "otras ciudades han tomado la delantera".

Según la alcaldesa, la aprobación de una declaración institucional por las conexiones ferroviarias en el Pleno del Ayuntamiento es un "primer paso esperando a la formación de Gobierno", momento en el que le solicitará el encuentro que anunció que pediría en la campaña electoral de las municipales del 28 de mayo, una petición que luego pospuso por la convocatoria de las generales del 23 de julio.

"Con el tema del soterramiento, tenemos el camino claro, nos lo ha marcado la ciudad de Almería, con una alcaldesa que es compañera del PP", en referencia a María del Mar Vázquez, quien, "con liderazgo, ha sumado a ese soterramiento del ferrocarril" en esta ciudad andaluza a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, en el marco de una sociedad que conforman las tres administraciones, ha agregado Carazo, que fue consejera de Fomento antes de ser elegida candidata a la Alcaldía de Granada.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "se ha comprometido en Granada en tomar ese camino, el que ha marcado Almería" y "esta alcaldesa va a liderar ese proyecto" que es "de ciudad" y "transformador", y, por su parte, ha proseguido la regidora granadina, el Estado "tiene que comprometerse es a actuar con agilidad y diseñar ese proyecto de la mano del Ayuntamiento cuanto antes".

También en el ámbito urbanístico, la alcaldesa de Granada ha adelantado que el Ayuntamiento prevé que el avance del nuevo Plan General de Ordenación esté listo en septiembre. El pasado 23 de junio, tras una primera reunión con el concejal de esta área, Enrique Catalina, y su equipo, Carazo señaló que Urbanismo es una de las áreas fundamentales para que la ciudad crezca y se planifique según las necesidades modernas de la urbe.

En este sentido, Marifrán Carazo aludió a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), en concreto de su avance, que tenía que haber estado "ultimado" en diciembre de 2022.

En este contexto, la alcaldesa de Granada ha subrayado a Europa Press que se trabaja "con mucha velocidad" para "contar con ese primer documento" del avance del PGOM en el mes de septiembre, y que pueda estar aprobado lo antes posible, al amparo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), y su reglamento.

Sobre el "problema" de la limpieza, pues la ciudad "se encontraba sucia respecto de etapas anteriores", había que articular un "cambio urgente" con un "plan de choque integral". Así las cosas, el pasado 1 de agosto, anunciaba que, en los 25 días anteriores, se había ejecutado un total de 1.530 actuaciones en calles y plazas de la ciudad dentro de esta iniciativa municipal para el baldeo y el fregado de aceras y calzadas.

Carazo ha agregado que se trabajará para mantener el resultado de este esfuerzo estival con el trabajo ordinario a partir del verano para mantener la "limpieza profunda" que se lleva a cabo en este periodo. Además, se está actuando en pintadas en edificios municipales, y aumentando la vigilancia para que no se repitan, con trabajos que se prolongan en ocasiones las 24 horas del día.

Además, el tiempo medio de limpieza de los contenedores se ha reducido hasta los 15 días. En esta materia, la alcaldesa pide "colaboración y ayuda" a los vecinos, programándose también actividades de sensibilización para escolares en los colegios.

En este ámbito, el equipo de gobierno local también ha procedido al análisis del contrato cuyo pliego aprobaba en el final del mandato el PSOE al frente del Ayuntamiento, y tras el recurso que presentaba la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano (Aselip).

Carazo ha advertido de que condiciona la gestión de la limpieza a "20 años", de ahí la prioridad que ha dado el Ayuntamiento en el inicio del nuevo mandato a su análisis, esperando que el nuevo pliego esté en otoño. Se le dará la "máxima prioridad" a la licitación, ha aseverado.

Sobre las críticas del PSOE desde la oposición, tras estar en el gobierno local en la segunda mitad del pasado mandato, Carazo ha indicado que su equipo se ha dedicado a trabajar "desde el primer día" y con "contundencia" en la reactivación de proyectos como el de la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea en 2031, sumando a la Universidad de Granada, que celebrará ese mismo año su quinto centenario, entre otros.

Solicitó también, ha repasado, la suspensión cautelar de la decisión del Gobierno de ubicar la sede física de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) en A Coruña, "cosa que no hizo el anterior alcalde", ha indicado Carazo en referencia a su antecesor, Francisco Cuenca; además de haber revisado las ordenanzas para limitar los efectos de las despedidas de solteros en la ciudad, o la ejecución de los fondos europeos o del Plan Alhambra.

El Ayuntamiento desarrolla, asimismo, un trabajo de planificación estratégica y económica, también en colaboración con sectores como el turístico y el del comercio, conforme a lo "comprometido" por el PP en la campaña electoral de las municipales.

PROYECTOS DEL MANDATO ANTERIOR

Igualmente, hay proyectos puestos en marcha por el gobierno municipal anterior que ha debido de revisar como el de la reforma de la calle Rector López Argüeta. "Evidentemente hay proyectos que he visitado" como este último, ha indicado la alcaldesa.

"No me ha dado tiempo a licitar una obra, a redactar el proyecto y a comenzar" los trabajos. Así que, ha proseguido, "eso no es aprovecharme de nada" sino hacer ejercicio de "mi responsabilidad para llegar a tiempo" y organizar cuestiones que sí le "toca organizar", ha remachado, como la reordenación del tráfico en torno a obras como ésta.

Cuenca y el Grupo Socialista en su conjunto tienen, ha afirmado en este sentido, "que realizar oposición", ahora "es su papel", y "lo que han decidido los granadinos" y ha abogado por continuar con el camino de "colaboración" que se escenificaba con los encuentros que mantuvo tanto con el ahora portavoz del PSOE como con la de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, para abordar temas estratégicos para la ciudad.