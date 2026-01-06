El Alcázar de Córdoba estará cerrado a visitas desde este 7 de enero hasta el 27 de febrero por obras de mejora

Archivo - Los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba acogen el espectáculo de Naturaleza Encendida. (Foto de archivo). - LETSGO - Archivo

CÓRDOBA 6 Ene. (EUROPA PRESS) - El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba cerrará temporalmente a las visitas turísticas desde este miércoles, 7 de enero, hasta el 27 de febrero debido a la ejecución de las obras destinadas a la conservación, mejora y modernización de este enclave patrimonial y a las actuaciones derivadas de la puesta en marcha del espectáculo nocturno de imagen, luz y sonido 'Navegantes'.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Córdoba en un comunicado en el que añade que, hasta ahora y desde el pasado verano, sólo eran visitables los jardines debido a las obras que se realizan en el edificio del monumento, "incompatibles con la entrada de turistas".

Así, desde este miércoles permanecerá cerrado el inmueble en su totalidad. Actualmente son dos los principales proyectos que se están llevando a cabo que "dificultan la visita turística de calidad", según explican desde el Ayuntamiento, en referencia a las obras de instalaciones integrales y las del espectáculo nocturno.

Las obras de instalaciones integrales constituyen "un proyecto crucial para la modernización de las infraestructuras internas, ya que permitirán garantizar el correcto mantenimiento y la seguridad del monumento".

Desde el Ayuntamiento subrayan en esa línea que dichas actuaciones "no sólo mejorarán la experiencia del visitante a largo plazo, sino que son imprescindibles para la conservación de la estructura y el valor histórico-artístico del conjunto".

Por otro lado están las obras necesarias para la puesta en marcha del espectáculo nocturno 'Navegantes', que se llevan a cabo en los jardines. El calendario de ejecución de estas intervenciones ha experimentado "un retraso motivado por las persistentes lluvias de las últimas semanas".

A pesar de este "contratiempo", la previsión de la empresa responsable es "acabar el proyecto en la fecha indicada para que el espectáculo esté operativo el 28 de febrero", día en el que los jardines del Alcázar volverán a ser visitables, explican desde el Ayuntamiento.

En su "firme compromiso por la puesta en valor del patrimonio de la ciudad" --continúa el comunicado del Consistorio--, la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba ha abierto al público recientemente espacios emblemáticos como el Templo Romano, la Puerta del Puente y el Centro de Interpretación de los Patios de Trueque, "enriqueciendo así la oferta cultural y turística de Córdoba".

Como "muestra de este compromiso", a partir del próximo 13 de enero se procederá a la ampliación del horario de visita del Templo Romano, que será de lunes a viernes de 10,00 a 13,00 horas, y los fines de semana y festivos de 10,00 a 14,00 horas.