Alerta naranja este martes en Almería y amarilla en Cádiz, Granada y Málaga por oleaje, lluvia y viento

Archivo - Imagen de archivo de una persona paseando en la playa de la Malagueta. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Regina provocará en la jornada de este martes, 3 de marzo, alerta naranja por fenómenos costeros en las costas almerienses y amarilla en las provincias de Granada y Málaga. Asimismo, Cádiz se encuentra en nivel amarillo por lluvias y Almería también hace lo propio a causa de fuertes vientos.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, las comarcas de Poniente y Almería Capital y el levante almeriense se mantienen bajo nivel naranja desde las 16,00 hasta el final de la jornada, por viento del este y nordeste de 50 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas de hasta tres metros. Anteriormente, de 11,00 a 16,00 horas, la Aemet ha decretado para las citadas zonas almerienses aviso amarillo por el mismo fenómeno, pero con vientos de hasta 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

Por su parte, las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y Axarquía también se encuentran desde las 14,00 horas hasta el final del día en nivel amarillo a causa de fenómenos costeros con oleaje de tres metros del este. Además, la costa granadina también estará bajo alerta amarilla por oleaje, en este caso desde las 12,00 horas y hasta el final del día, por viento del este de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres metros.

Por otra parte, la Aemet ha indicado aviso amarillo por fuertes lluvias en la comarca gaditana de Estrecho a partir de las 21,00 horas y hasta completar el martes, con una precipitación acumulada pronosticada en una hora de quince litros por metro cuadrado y de 40 en doce horas.

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología también ha señalado alerta amarilla por vientos en las mencionadas comarcas de Poniente y Almería Capital y en el levante almeriense desde las 20,00 horas hasta el final de la jornada, por rachas máximas de 70 kilómetros por hora y vientos del noreste.