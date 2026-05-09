Alertan del "avanzado estado de deterioro" de la ermita de de Nuestra Señora de Lourdes en Válor (Granada)

La asociación Hispania Nostra alerta del "avanzado estado de deterioro" de la ermita de de Nuestra Señora de Lourdes en Estación de Válor. - WEB HISPANIA NOSTRA

GRANADA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hispania Nostra ha alertado del "avanzado estado de deterioro" de la ermita de Nuestra Señora de Lourdes en el municipio de Válor en la Alpujarra de Granada. Se trata de un inmueble que acaba de pasar a engrosar la 'lista roja' de esta asociación declarada de utilidad pública dedicada a la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del comité científico de Hispania Nostra, Víctor Antona, expone que el templo "se ha ido abandonando y en este momento está en una situación muy triste porque si no se interviene se acabará cayendo".

Actualmente la ermita encuentra cerrada al público y apuntalada en su interior debido a su estado avanzado de deterioro. Ha perdido parte de su techumbre y se pueden observar grietas en todos sus paramentos y unos tendidos de cable sobre la espadaña. Además, según señalan, los coches aparcan taponando la puerta.

Antona ha precisado que se trata de "una iglesia muy popular, muy modesta, que realmente no tiene esa majestuosidad arquitectónica o interés histórico, porque es relativamente reciente, de final del siglo XIX o principios del XX", pero incide en que tiene valor por haber surgido "en un determinado momento, que es cuando hay una especie de ampliación del culto a la Virgen de Lourdes".

Con una planta alargada, fachada encalada y una cubierta de teja árabe a tres aguas, la entrada a la ermita se realiza a través de un arco de medio punto y está coronado por un arco español. También cuenta con un campanil sin campana con arco y tejado a cuatro aguas, dos óculos y una ventana en la cara sur. En el lateral sur se encuentra adosado un pequeño cementerio.

El portavoz de Hispania Nostra ha subrayado que la ermita "se ha convertido en una especie de centro dentro de lo que era el núcleo de población para determinado tipo de actividades", estando "relativamente unida" al patrimonio inmaterial, aunque ha lamentado que "esa tradición alrededor de la iglesia se ha ido perdiendo".

En cuanto a la inclusión en la 'lista roja', Hispania Nostra señala que la ermita de Nuestra Señora de Lourdes se encuentra en un estado de conservación malo, pero está a tiempo de restaurarse completamente. "A pesar de que lleva varios años abandonada, aparentemente no tiene un riesgo de derrumbe inminente y no supondría un gran coste económico su restauración", exponen.

Antona ha aclarado que "la lista roja en realidad es una herramienta de participación social" con la que la asociación pretende que la gente que vive alrededor de este tipo de inmubeles se dirija a Hispania Nostra, "puesto que las administraciones muchas veces les resultan más incómodas, más inaccesible".

Antona ha enfatizado que lo que persigue la asociación es que haya una participación social lo más amplia posible, porque sin participación social es imposible mantener el patrimonio: "Si la sociedad asume ese compromiso o esa responsabilidad de cuidar de su patrimonio, de conservarlo, de mantenerlo en las mejores condiciones posibles, siempre es más fácil".

Así, ha incidido en que Hispania Nostra pretende transmitir a la ciudadanía y la sociedad en general "que cuanto antes intervengamos en el patrimonio, más barato nos va a salir a todos la conservación de ese bien".

La provincia Granada no está situada entre las peores del ránking nacional con elementos patrimoniales incluidos en las listas de Hispania Nostra (verde, roja y negra, según el grado de deterioro), si bien es la segunda andaluza tras Jaén. Así, actualmente la asociación recoge cinco bienes de la provincia granadina en su lista verde, 58 en su lista roja y ninguno en su "temida" lista negra.

"Lo que más nos mueve y lo que más nos interesa sobre todo es la movilización social", señala el representante de Hispania Nostra, que califica la labor de su asociación como el empuje de "una carrera de relevos en la que hay que ir trabajando y poco a poco, e ir haciendo que las cosas vayan funcionando para que el patrimonio cada vez esté mejor, teniendo en cuenta que es difícil, que es costoso y que las cosas no se pueden solucionar de un día para otro".