Por Andalucía y Amama exigen explicaciones por los cribados: "Moreno prioriza los votos y mantenerse en el poder"

CÓRDOBA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, han defendido la necesidad de recuperar una sanidad pública "digna, accesible y con recursos suficientes", al tiempo que han exigido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la gestión de los cribados de cáncer de mama, al que acusan de "priorizar los votos y mantenerse en el poder".

En un acto celebrado el viernes en la Plaza de Cañero, Rodríguez ha asegurado que el caso de los cribados es "un nuevo ejemplo del abandono que sufren las mujeres andaluzas por parte del Gobierno andaluz" y lo ha enmarcado en una política "continuada de recortes" en materia de igualdad y prevención de la violencia de género.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico no ha puesto en marcha el plan para erradicar la violencia de género comprometido en 2020 y ha criticado el cierre del centro de atención a mujeres con adicciones de Mijas (Málaga), así como la financiación pública de asociaciones antiabortistas.

"LA VERGÜENZA POR LOS CRIBADOS LO VA A PERSEGUIR DONDE VAYA"

La candidata de Por Andalucía ha afirmado que Moreno "no apuesta por las mujeres", al tiempo que ha denunciado que el presidente andaluz "ha desarrollado estas políticas sin necesidad de Vox". Asimismo, ha sostenido que "la vergüenza por el caso de los cribados del cáncer de mama lo va a perseguir allá donde se meta".

Rodríguez ha reclamado que antes de la cita electoral del 17 de mayo las mujeres afectadas "conozcan la verdad" y ha exigido al presidente andaluz que "dé la cara y explique qué ha pasado con los cribados del cáncer de mama". A su juicio, este caso constituye "uno de los mayores abandonos de la historia de la sanidad de este país y de esta comunidad autónoma".

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha reivindicado la recuperación de la sanidad pública andaluza y ha lamentado el "deterioro" sufrido en los últimos años. "La sanidad pública era la joya de la corona de Andalucía", ha señalado, recordando que anteriormente las citas médicas y derivaciones a especialistas se realizaban en "plazos mucho más reducidos".

"SIN SALUD NO HAY NADA"

Al hilo de lo anterior, Claverol ha defendido que "sin salud no hay nada", toda vez que advirtido de que la "falta" de atención sanitaria "en tiempo y forma" está afectando a miles de personas enfermas y a sus familias.

La presidenta de Amama ha mostrado, además, su indignación por la gestión de los cribados de cáncer de mama y ha criticado que Moreno "todavía no haya explicado qué ha pasado". Según ha señalado, el Gobierno andaluz priorizó "los votos y mantenerse en el poder" antes que atender a las mujeres afectadas.

Asimismo, ha alertado de que en los distintos municipios que visita la asociación continúan apareciendo mujeres "a las que jamás se les ha realizado una ecografía", una situación que ha calificado de "inadmisible".

Claverol ha concluido haciendo un llamamiento a defender la sanidad pública en las próximas elecciones andaluzas, especialmente entre las personas enfermas, pacientes crónicos y familias afectadas por problemas de salud.



