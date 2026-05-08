La Junta inicia el proceso de concesión para gestionar el puerto de Almerimar, en El Ejido (Almería), durante 30 años

Archivo - Puerto deportivo de Almerimar en El Ejido (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha iniciado el proceso de concesión para seleccionar la empresa que gestionará el puerto deportivo de Almerimar en El Ejido (Almería) durante los próximos 30 años después de que rechazara la prórroga de 25 años solicitada por la entidad Almerimar SA ante sus planes de modernización de las instalaciones.

Según recoge el expediente, consultado por Europa Press, la nueva empresa encargada de la gestión de las dársenas y los casi mil atraques de la instalación portuaria tendrá que efectuar una "inversión mínima de diez millones de euros" durante los cuatro primeros años de concesión para modernizar y adecuar las instalaciones.

En este sentido, apunta que las inversiones comprometidas deberán ejecutarse en un plazo máximo de seis años para conservar el periodo de explotación que podrá elevarse hasta los 40 años por cada millón de euros de inversión adicional que se realice en la instalación náutica.

La concesión contempla la gestión de una superficie de más de 383.000 metros cuadrados en los que se reparten las tres dársenas, la bocana y el dique de abrigo exterior, entre los que se incluyen los 25.000 metros cuadrados del varaderos, unos 10.000 metros cuadrados ocupados por edificios como la torre de control, el club náutico, la iglesia y distintos locales comerciales, así como terrazas y aparcamientos.

Así, los aspirantes deberán presentar un proyecto básico con su propuesta para intervenir en el recinto en la que deberá garantizar una adecuada integración puerto-ciudad así como un espacio náutico-recreativo que garantice un mínimo de 260 atraques de hasta diez metros de eslora para navíos de un mínimo de seis metros.

El documento podrá incorporar una zona de marina seca y deberá garantizar servicios de combustible y 'travellift' a embarcaciones recreativas, así como servicios básicos para la tripulación de este tipo de naves. También tendrá que incorporar mejoras a la accesibilidad y resiliencia al cambio climático de los pantalanes, de modo que se valorará la sustitución de infraestructuras fijas por otras flotantes.

Entre otros aspectos obligatorios, deberán plantearse la rehabilitación y mejora de los muelles y de las instalaciones de amarre; la rehabilitación o construcción de instalaciones de varada y puesta en seco de embarcaciones; obras de urbanización y edificación para la prestación de suministros básicos; la mejora de la pavimentación en las zonas del dique de abrigo, contradique y el muelle 1; y la rehabilitación o demolición con nueva construcción de los edificios de la zona de servicio portuario, con un proyecto individual para cada inmueble.

MEJORA DE LA MOVILIDAD PEATONAL

El documento también plasmará los recorridos peatonales y la accesibilidad a las instalaciones con posibles variaciones de las edificaciones existentes, salvo en la parcela de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que mantendrá su ubicación y uso actual próxima al conocido 'Edificio Jaleo', destinado al ocio.

El nuevo puerto de Almerimar también prestará atención a la movilidad y priorizará minimizar la intensidad del tráfico rodado en su interior a través de la reordenación de los flujos existentes y la generación de aparcamientos disuasorios.

La idea pasa por crear circuitos peatonales "atractivos, accesibles" y "compatibles con la oferta comercial" que sean compatibles con el tráfico y el acceso a los pantalanes. Las propuestas deberán promover el uso de modos de transporte sostenibles como bicicletas, transporte público o coches eléctricos entre los trabajadores y usuarios de las instalaciones.

De otro lado, deberá asegurar el desarrollo de una oferta "equilibrada de actividades complementarias de la función portuaria de perfil comercial" y asegurar la dotación de espacios libres en condiciones compatibles con la explotación portuaria.

Asimismo, deberá ir acompañada de un plan comercial y de desarrollo de negocio para actividades náuticas, servicios complementarios y locales comerciales, y un plan de operaciones para las instalaciones en el que se especifique la distribución de la flotan en los muelles y pantalanes, los servicios a prestar y cómo se desarrollará la atención a los usuarios, entre otros aspectos.

Las empresas interesadas podrá presentar ofertas hasta el próximo 16 de noviembre, de forma que durante el mes de septiembre se posibilitará una visita a las instalaciones. Según las previsiones de la Junta, la selección de la entidad que se encargue del puerto no se conocerá hasta principios de 2027.