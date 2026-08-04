Alertan de la desaparición de un hombre de 89 años junto a una residencia de mayores en Pinos Puente (Granada)

Imagen distribuida por el Ayuntamiento de Pinos Puente de Antonio Rodríguez Pineda desaparecido desde este pasado lunes. - FB AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE

PINOS PUENTE (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) ha alertado de la desaparición de un hombre de 89 años de edad de quien no se conoce su paradero desde este pasado lunes a las nueve de la mañana cuando se encontraba en las inmediaciones de una residencia de mayores de esta localidad en la que vivía.

Según ha informado a Europa Press el alcalde del municipio, Iván Fernández, en la tarde de este martes está prevista una reunión entre representantes del Ayuntamiento y de la Subdelegación del Gobierno en Granada para evaluar la puesta en marcha de un dispositivo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil.

En sus redes sociales, el Consistorio de Pinos Puente ya ha reclamado la colaboración ciudadana para intentar encontrar a esta persona mayor. Su nombre es Antonio Rodríguez Pineda y en la información e imagen distribuida se detalla que es una persona alta con calvicie pero con algo de pelo cano.

El regidor ha explicado que Antonio ingresó de forma voluntaria en la residencia de mayores de Pinos Puente hace una semana; y en cuanto a su desaparición ha dicho que se trata de una persona de alta vulnerabilidad que podría presentar síntomas de desorientación o necesidad de medicación por presentar la enfermedad de Párkinson.