La Alhambra albergará una gran exposición por el centenario de la estancia del emperador Carlos V

Archivo - Palacio de Carlos V. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra prepara una gran exposición temporal para principios de octubre con la que conmemorar el centenario de la estancia en Granada del emperador Carlos V, junto con la emperatriz Isabel, que tuvo lugar en 1526.

Bajo el nombre 'Los palacios reales de la Alhambra', se instalará en las salas de exposiciones temporales del Palacio de Carlos V y aborda este periodo en el que Granada se convirtió en el centro de poder de la monarquía.

La exposición se prevé llevar a cabo del 8 de octubre de este año al 17 de enero de 2027 y para ello la Alhambra ha sacado a licitación el contrato para el servicio de personal de apoyo en sala; montaje, mantenimiento, desmontaje y transporte por un importe estimado de 779.000 euros.

En los pliegos, consultados por Europa Press, se precisa que la muestra tendrá dos sedes: el Palacio de Carlos V y el Hospital Real, actual sede del rectorado de la Universidad de Granada, y cada sede organizará de modo autónomo la suya.

Granada se transformó con la estancia imperial, ya que se tomaron decisiones de "gran calado" para la ciudad con fundaciones como la Universidad y el Palacio de Carlos V; y con la puesta en funcionamiento de instituciones como la Chancillería y el Hospital Real.

A ello se suma la expedición de normativas y leyes que repercutieron en el discurrir de la ciudad y en sus problemas cotidianos, algunos heredados de su reciente pasado islámico, como fue el de la compleja convivencia entre los cristianos viejos y moriscos.

Acudieron a Granada en este periodo importantes personalidades del ámbito de la política y la diplomacia, junto con aquellos relacionados con las artes.

La exposición se estructura en tres grandes secciones que se desarrollan separada y consecutivamente, en correspondencia con el sentido de la visita: La corte en los palacios; Los monarcas en la Alhambra y La Memoria imperial.

En los pliegos del contrato se explica que para la Alhambra cobra un valor trascendente, pues se enfoca sobre el señalado año de la visita imperial en el que su recinto palaciego se convirtió en cabeza de la monarquía.

En paralelo, para la Universidad granadina la importancia de la celebración parte del otorgamiento en aquel 1526 por Carlos V de la cédula fundacional por la que se crean sus Estudios Generales, germen de la actual institución académica, "convirtiendo así a Granada y su territorio en nuevo foco difusor cultural".