PP pide a PSOE explicar "llamadas como si fueran profesionales de SAS": "No se pueden pasar todas las líneas"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. - PP

MÁLAGA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido al PSOE explicaciones de "por qué ha suplantado a las telefonistas del Servicio Andaluz de Salud para dar cita a los andaluces, que están en lista de espera, cuando era mentira, para pedir el voto al PSOE".

Además, ha pedido que "paren" la campaña, al tiempo que ha dejado claro que "esto es guerra sucia sanitaria y esto es una absoluta vergüenza, que no nos merecemos los andaluces y que en política no se pueden pasar todas las líneas".

Así lo ha señalado Bendodo en el marco de una visita la empresa Román y Martos, junto al secretario general provincial y candidato, José Ramón Carmona, y el candidato Víctor González.

Bendodo, que ha calificado los hechos de "vergüenza" y que "nos tiene "absolutamente escandalizados", ha insistido en que "el PSOE tiene que explicarnos por qué ha suplantado a las telefonistas del Servicio Andaluz de Salud para dar cita a los andaluces".

"María Jesús Montero y su campaña errática ha pasado todos los límites de la decencia", ha advertido y ha explicado que "ha suplantado a personal del Servicio Andaluz de Salud haciendo llamadas para dar cita a personas que están en lista de espera, cuando era mentira, para pedir el voto al PSOE". "Esto se llama suplantación", ha dicho.

Bendodo ha anunciado que van "a analizar qué consecuencias tiene esto", pero, "de entrada, le pedimos al PSOE que pare de forma urgente esta campaña de llamadas falsas que está realizando el Partido Socialista como si fueran profesionales de la sanidad pública".

Además, ha dejado claro que "no aceptamos, ni mucho menos, que la guerra sucia que la señora Montero ha pretendido en su partido con la fontanera Leire de Díez, con Ábalos, con Cerdán, la traiga a la campaña andaluza", porque "esto es guerra sucia sanitaria y esto es una absoluta vergüenza, que no nos merecemos los andaluces y que en política no se pueden pasar todas las líneas".

"Ella ha importado de Madrid los peores defectos de Pedro Sánchez, entre ellos, la guerra sucia del sanchismo", ha advertido, por lo que ha insistido en que "no es para nada tolerable", ha concluido.

