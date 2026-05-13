La JEA rechaza retirar carteles de Vox sobre inmigración e invita al PSOE-A a ir a Fiscalía si ve delito de odio

Cartel electoral de Vox denunciado por el PSOE-A ante la Junta Electoral de Andalucía. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha desestimado la denuncia presentada por el PSOE-A pidiendo la retirada de unos carteles electorales de Vox en los que, a su juicio, "asocian la inmigración con situaciones de inseguridad a las mujeres". Unos carteles que también han sido objeto de un petición enviada por el Ministerio de Igualdad a la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado por considerar que podrían constituir un posible delito de odio.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, en los carteles aparece el dibujo de una chica joven junto con mensaje como '¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias' y 'Todos los partidos menos Vox quieren traer a miles de inmigrantes. solo tú pagas las consecuencias. vota Vox".

La JEA ha señalado que el mensaje del cartel "se encuentra amparado en el ámbito de la libertad de expresión". "El cartel no hace sino dar difusión a la opinión contraria de la formación política Vox a las políticas públicas actuales relativas a la inmigración y denunciar las consecuencias que dicha formación política estimaría asociadas a dichas políticas, que serían la inmigración masiva y la criminalidad", ha indicado.

Sin embargo, la entidad ha destacado que el procedimiento electoral "no es el marco adecuado" para discernir las "posibles responsabilidades de naturaleza penal". Por ello, ha invitado al PSOE-A a acudir al Ministerio Fiscal en caso de considerar que el cartel pudiera integrar el delito de odio.

En esta línea, ha remarcado que la decisión de "impedir" a un partido difundir sus mensajes "supone también una limitación de la información disponible para el elector a la hora de decidir sobre su voto".

"Solamente se pueda adoptar en casos de riesgo excepcional para los derechos de determinadas personas, lo que no se observa en la publicidad sometida a consideración", ha subrayado en el escrito.

VOTO PARTICULAR DEL PRESIDENTE Y UN VOCAL

El escrito recoge un voto particular del presidente de la JEA, José Ángel Vázquez García, al que se adhiere el vocal, Mariano López Benítez, en contra del acuerdo.

A su juicio, el cartel de Vox "excede del marco de protección del derecho constitucional a la libertad de expresión", aunque coincide en que la JEA "no puede promover la acción dirigida a la posible depuración de responsabilidades penales".

Sobre el mensaje del cartel han defendido que "no puede formularse con otra intención que la de convencer al elector de que la delincuencia tiene su origen en la presencia de numerosos inmigrantes en España, poniendo en riesgo y causando miedo en las personas que transitan por nuestros pueblos y ciudades", ha reseñado el escrito.

En esta línea, el voto particular ha calificado el cartel denunciado como "un ataque a los valores propios de la dignidad humana, predicables del colectivo inmigrante, sin que suponga una aportación válida al debate político y a la exposición de soluciones a los problemas que pudiera causar la inmigración".

Por ello, justifican su retirada por "resultar contrario a la normativa reguladora de la campaña electoral".