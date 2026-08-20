La Alhambra mantiene su habitual ritmo de venta de entradas a pesar de la serie sísmica que afecta a La Vega de Granada

Archivo - Turistas en la Alhambra de Granada (Imagen de archivo) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife mantiene su habitual ritmo de venta de entradas a pesar de la serie sísmica que desde hace seis días afecta a la ciudad de Granada y su área metropolitana, La Vega de Granada. Tras su reapertura al público este pasado miércoles después de estar temporalmente cerrada durante la tarde del martes, el recinto ha vuelto a acoger el habitual fluido de turistas.

Así lo ha destacado en una entrevista concedida a Europa Press el director del Patronato de la Alhambra, Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera, en la que ha dicho que "para nosotros es un orgullo poder decir que la Alhambra ha resistido este embate con sobresaliente".

Ruiz-Jiménez ha señalado que este pasado miércoles tan solo ha habido en torno a un 5% de personas que no acudieron al recinto monumental a pesar de tener su entrada anticipada adquirida como es lo habitual para poder visitar la Alhambra.

"Teníamos todo vendido, todo el aforo vendido y hemos encontrado bastantes pocos 'no-shows', que son las personas que compran pero no vienen. No llega ni al 5%, con lo cual no es significativo", ha dicho.

Además, cuestionado por el ritmo de venta de entradas desde que comenzó el episodio sísmico en Granada, ha asegurado: "No hemos notado que haya habido una disminución del ritmo habitual en agosto, porque en agosto lo que la gente está comprando es prácticamente --entradas para-- octubre-noviembre. Entonces, no hemos visto ninguna bajada en ese ritmo".

DESPERFECTOS POCO SIGNIFICATIVOS Y ALCAZABA CERRADA

En cuanto a los desperfectos ocasionados por los temblores, el director de la Alhambra ha expuesto: "No hemos tenido grandes daños que reportar o daños significativos que reportar. Y también es un orgullo que todo el equipo ha conseguido que enseguida se vuelva a abrir la Alhambra y que estemos en la más absoluta normalidad".

En este punto ha detallado que, por motivos de seguridad, se han acotado algunas zonas del conjunto y ha habido pequeños desperfectos muy poco significativos en el más famoso y visitado de los espacios de la Alhambra, sus Palacios Nazaríes. En estos últimos se han registrado pequeños daños en yeserías que se corresponden con algunas de las últimas intervenciones realizadas.

"Lo más importante de todo es que estructuralmente estamos muy seguros de que no ha habido ninguna afectación a la estructura y en los elementos decorativos no es significativo, sinceramente", ha insistido.

Preguntado por el cierre de la Alcazaba, la ciudadela defensiva y zona más antigua del conjunto, ha explicado que esta se mantiene cerrada al público toda vez que "hay algunos elementos arquitectónicos que nos generan ciertas dudas a la hora de pensar en réplicas, es decir, no es que haya habido un destrozo en sí mismo, sino lo que estamos haciendo es una prevención cara a que pueda haber réplicas en el momento en que hay visita pública".

Al respecto, Ruiz-Jiménez ha subrayado que la seguridad de los trabajadores y de los visitantes es siempre la prioridad "y por eso hemos tomado esa decisión que evidentemente nos entristece, pero yo creo que la seguridad está ante todo".

"No tenemos que destacar nada, salvo por ejemplo almenas, que son además unas intervenciones del siglo XIX. Es muy curioso ya que lo que es menos estable es lo que es más reciente, y la verdad es que la Alcazaba gracias a Dios se encuentra en buen estado. Estamos haciendo unas revisiones más en profundidad tanto de bomberos en su momento como ahora de la UGR y estamos también bastante seguros de que no ha habido daños significativos. Eso sí, lo que hay es una prudencia y poner siempre la seguridad por encima de todo", ha concluido sobre la Alcazaba para lo que no ha querido ofrecer una fecha posible de reapertura.

Por último, como ejemplo de recuperación de la "normalidad" en la Alhambra y el Generalife, el director del Patronato, ha señalado a la celebración este pasado miércoles por la noche del espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero que registró un "lleno absoluto y va a estar en escena hasta este fin de semana próximo. "La Alhambra es mágica, la Alhambra es eterna", ha concluido Rodrigo Ruiz-Jiménez.