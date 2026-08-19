El Gobierno apoya a los municipios afectados por los seísmos de Granada y apunta a las ayudas para afrontar los daños

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, y el alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, visitan una calle del municpio, epicentro de uno de los terremotos de 4,8 Mw del actual episodio sísmico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha trasladado el apoyo del Ejecutivo nacional a los municipios granadinos afectados por el actual episodio sísmico en Granada y su área metropolitana y ha recordado las ayudas disponibles para hacer frente a necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Fernández y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, han visitado este miércoles los municipios de Gójar y La Zubia, acompañados por sus alcaldes, José Joaquín Prieto y Purificación López, respectivamente, junto a técnicos de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno.

Fernández y Montilla han mantenido reuniones con los responsables municipales y han recorrido algunas de las zonas afectadas para comprobar sobre el terreno los desperfectos ocasionados por los movimientos sísmicos y conocer las actuaciones desarrolladas por los ayuntamientos.

Fernández ha destacado el trabajo que están realizando los servicios municipales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y los servicios de emergencia, así como la colaboración y responsabilidad demostradas por la ciudadanía.

El delegado del Gobierno ha trasladado a los responsables municipales "todo el apoyo y la colaboración del Gobierno de España ante una situación que lógicamente ha generado preocupación entre los vecinos y vecinas".

"Desde el primer momento estamos haciendo un seguimiento permanente de la evolución de esta serie sísmica y ahora, además de mantener como prioridad la seguridad de la población, con el fin de facilitar que las personas y entidades que hayan sufrido daños conozcan los mecanismos de ayuda que tienen a su disposición", ha dicho.

Asimismo, desde la Delegación del Gobierno señalan que técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN), están a disposición de las administraciones competentes en la emergencia, como apoyo y asesoramiento técnico especializado.

"Estos profesionales aportan sus conocimientos, atienden las consultas planteadas por las administraciones y facilitan la información necesaria para apoyar la toma de decisiones. Además, están presentes en el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico", expresan.

La provincia de Granada registra desde el pasado 14 de agosto una serie sísmica localizada principalmente en el entorno de Alhendín, Gójar, Armilla y La Zubia. Hasta el 18 de agosto, los dos terremotos de mayor magnitud alcanzaron Mw 4,8, registrados los días 15 y 18 de agosto, respectivamente. Estos movimientos sísmicos han ocasionado algunos daños no estructurales y la caída de objetos en construcciones situadas en la zona epicentral.

AYUDAS PARA EMERGENCIAS EN EL REAL DECRETO 307/2005

Durante los encuentros, los representantes del Ejecutivo han informado a los ayuntamientos sobre las ayudas que el Gobierno de España tiene establecidas para atender determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, reguladas por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. Estas ayudas contemplan distintos supuestos, entre ellos, los daños ocasionados en viviendas habituales y enseres, comunidades de propietarios y establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

De este modo, Fernández ha recordado que "las corporaciones locales pueden acogerse a las ayudas previstas para financiar determinados gastos derivados de actuaciones inaplazables realizadas durante la emergencia o inmediatamente después de esta, siempre que estén destinadas a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y la vida y seguridad de las personas".

"Queremos que los ayuntamientos dispongan desde este momento de toda la información necesaria y que ésta llegue también con claridad a las personas afectadas", ha manifestado Fernández, quien ha subrayado que "el Gobierno va a acompañar a los municipios en este proceso y la Subdelegación está a su disposición para orientar y facilitar la tramitación de las solicitudes".

Por su parte, José Antonio Montilla ha recordado que la Subdelegación del Gobierno en Granada facilitará a las personas afectadas información y asistencia para la presentación de las solicitudes y pondrá "todos los medios a su alcance para que las personas afectadas conozcan estas ayudas y puedan presentar correctamente sus solicitudes".

Con carácter general, el Real Decreto establece un plazo de un mes para presentar las solicitudes, contado desde el día siguiente a la fecha de terminación de los hechos causantes. Las solicitudes pueden presentarse ante la Subdelegación del Gobierno en Granada, así como a través de los demás registros y procedimientos legalmente habilitados. Además, la Subdelegación tramitará los expedientes y coordinará, cuando sea necesario, la incorporación de los informes técnicos destinados a acreditar y valorar los daños.

Pedro Fernández también ha hecho un llamamiento a la calma y a la responsabilidad de la población, y ha subrayado la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los profesionales y técnicos especializados.

En este sentido, ha recordado algunas recomendaciones básicas de autoprotección ante posibles movimientos sísmicos, como alejarse de fachadas, cornisas y otros elementos que puedan desprenderse si se encuentra en la vía pública, y buscar elementos de protección en el interior de una vivienda. Asimismo, ha instado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia.

Finalmente, el delegado ha incidido en la importancia de "trabajar de forma coordinada con los ayuntamientos, evaluar adecuadamente los daños y ofrecer a la ciudadanía información rigurosa y útil".

"Las administraciones tenemos que responder con coordinación y agilidad. El compromiso del Gobierno de España es estar junto a los municipios y las personas afectadas, así como poner a su disposición los instrumentos previstos para afrontar los daños que se hayan producido", ha concluido.