Almodóvar (Córdoba) vigila la crecida del Guadalquivir, que sobrepasa el nivel rojo y alcanza los diez metros

El río Guadalquivir se desborda a su paso por Almodóvar del Río. - Madero Cubero - Europa Press

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almodóvar del Río (Córdoba), Ramón Hernández (IU), se ha desplazado este viernes hasta el puente que cruza el Guadalquivir, en el acceso por el Sur a la localidad, "donde está la carretera cortada debido a la crecida del río", que ha sobrepasado ya el nivel rojo de riesgo de desbordamiento, fijado en 7,25 metros, y supera ya los diez metros de altura.

Así lo recoge en estos momentos el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confenderación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), consultado por Europa Press y que también sigue el alcalde carbulense, quien, a través de un vídeo remitido por el Ayuntamiento, ha explicado que en el municipio están siguiendo, "expectantes y vigilantes", la evolución del río, con la previsión de que su caudal seguirá creciendo durante la jornada.

De este modo, "tanto Policía Local, como Protección Civil, y los propios miembros del equipo de gobierno", están "mirando la crecida del río, para posibles emergencias que pudieran surgir", y "lo tenemos todo ahora mismo bajo control".

De hecho, según ha precisado Ramón Hernández, "solamente hemos tenido que desalojar a una familia, en la finca de Los Melonares", y ya "la tenemos realojada en un hotel de la localidad", si bien al alcalde el preocupa que, "según los últimos informes que tenemos, el río va a seguir subiendo, por lo menos hasta esta tarde, por lo tanto queda una jornada de vigilancia intensa a lo largo de todo el día".