Almuñécar (Granada)paraliza el vertido de agua de las obras de las VPO con una inversión de 118.859 euros de Diputación

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, atiende a los medios junto al presidente de la Diputación, Francis Rodríguez. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almuñécar ha anunciado la paralización "inmediata" de la extracción de agua que se venía realizando en las obras de las 60 viviendas protegidas en régimen de alquiler y la puesta en marcha de un sistema provisional que permitirá devolver al acuífero el agua extraída mediante un bombeo hasta un nuevo punto de vertido en el cauce del río Verde. La actuación contará con una inversión de 118.859 euros que será asumida por la Diputación de Granada.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha hecho este anuncio quien ha explicado que el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, "ha dado instrucciones para que la institución provincial financie las infraestructuras necesarias y para que la extracción de agua quede paralizada desde este mismo momento hasta que el nuevo sistema esté operativo".

Ruiz Joya agradeció el respaldo de la Diputación de Granada afirmando que su presidente, Francis Rodríguez, "siempre está cerca de este Ayuntamiento, de los proyectos importantes, pero también de la solución de los problemas que afectan a Almuñécar", destacó.

La solución técnica contempla la instalación de una bomba sumergible de 54 kW que impulsará el agua aproximadamente 600 metros a través del cauce del río Verde hasta un punto de vertido situado aguas arriba, permitiendo su reincorporación al acuífero.

El sistema estará en funcionamiento durante un periodo estimado de cinco meses y contará con alrededor de 600 metros de tubería de PVC, además de los elementos de sujeción e instalación necesarios para transportar un caudal estimado de 155 litros por segundo.

El anuncio tuvo lugar durante la presentación del proyecto Sénior Tropical, impulsado por la Diputación de Granada, que ya ha entrado en fase de contratación y contempla una inversión superior a los 19 millones de euros para la construcción de un complejo vacacional con capacidad para 320 personas mayores y un nuevo Centro de Día en Almuñécar.