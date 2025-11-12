Las alumnas cordobesas divulgan sobre el tiempo en la final provincial de 'Las que contarán la ciencia'

Foto de familia con las participantes en el certamen junto con el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el jurado del concurso. - UCO

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve alumnas de Córdoba capital y provincia y tanto de Primaria, Secundaria y Bachillerato, divulgan sobre el tiempo en la final provincial del certamen de monólogos de divulgación para alumnas 'Las que contarán la ciencia', organizado por la unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO).

Aspectos como la biología, la geología, la astronomía, la filosofía, el paso del tiempo y cómo lo medimos han sido algunos de los temas de los que han hablado las participantes, según ha detallado la UCO en una nota.

El jurado, integrado por José Manuel García Fernández, de la Subcomisión de Divulgación Científica de la UCO, así como por las investigadoras y divulgadoras de la universidad Aurora Ramírez Quesada y Ana Andreu Méndez, ha decidido otorgar el primer premio de cada nivel educativo a las finalistas Lourdes García Salguero, Alba Carmona Lara y María Jesús Segura Crespo, del Colegio FEC Sagrada Familia (Córdoba), IES Ulia Fidentia (de Montemayor) e IES Trassierra (Córdoba), respectivamente. Las tres ganadoras disputarán junto a las alumnas de Sevilla, Almería, Granada y Jaén la final regional que se celebrará el día 12 de diciembre.

El certamen, organizado con motivo del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia y en el que han participado un total de 47 alumnas de entre nueve y 17 años y de once centros educativos, ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, quien ha felicitado a todas las participantes por compartir su tiempo antes y durante la final, ha reconocido la dificultad de subirse al escenario y las ha animado a seguir interesándose por la ciencia y la divulgación.

'Las que contarán la ciencia', que se realiza gracias a la colaboración de las UCC de las Universidades de Almería, Granada, Jaén y Sevilla, es una acción diseñada por los vicerrectorados de Política Científica, a través de la UCCi, e Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, a través de la Unidad de Igualdad, y está contemplada dentro del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.