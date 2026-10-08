Álvaro Morte presenta en Granada 'La Voz Quebrada', la película-documento sobre el último amor de Lorca

Presentación del preestreno de la película documental 'La Voz Quebrada'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Condes de Gabia de Granada ha acogido el preestreno de la película documental 'La Voz Quebrada', dirigida por Manuel Menchón, que reconstruye la relación entre Federico García Lorca y Juan Ramírez de Lucas, considerado por los investigadores su último amor. La obra surge a partir de un conjunto de materiales inéditos conservados durante décadas, como cartas, poemas y recuerdos.

El popular actor Álvaro Morte, que estudió varios años en Granada, interpreta con su voz a García Lorca, que junto a los intérpretes Francesco Carril, Joaquín Notario, Pedro Casablanc, Verónica Sánchez, Víctor Clavijo, María Galiana y Alberto San Juan también participan con sus voces en la película.

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado que "la institución ha acompañado este proyecto durante su proceso de creación, poniendo a disposición del equipo el apoyo y los recursos del Patronato Federico García Lorca y de la oficina Film in Granada".

Caracuel ha añadido que la Diputación "también ha contribuido a su financiación a través de las Ayudas al Cine", y ha subrayado que "es una satisfacción que todo este trabajo culmine ahora con el preestreno en Granada y poder disfrutar de esta historia en una pantalla grande, que es donde mejor se ve una película".

El director, Manuel Menchón, ha explicado que para él "Federico siempre ha sido alguien muy cercano, no solo una figura histórica, y por eso afrontar este proyecto suponía una gran responsabilidad".

Menchón ha destacado que la película aporta materiales inéditos que permiten acercarse de una manera diferente a la figura del poeta, especialmente los cuadernos de Juan Ramírez de Lucas, que constituyen "el corazón que vertebra la película", ya que recogen el testimonio de quien fue pareja de Federico y que dejó escrito que estos documentos vieran la luz después de su muerte, en 2010.

"Hasta ahora no se había podido escuchar la voz de Juan y creo que es algo muy importante para la memoria de Federico, la de Juan y, espero, también para la de Granada", ha afirmado.

El actor Álvaro Morte se ha mostrado "verdaderamente ilusionado" de estar en Granada, una ciudad que le "marcó profundamente durante los dos años" que pasó estudiando aquí. "Creo que, en cierto sentido, aquella experiencia tuvo mucho que ver con que finalmente acabara dedicándome a la interpretación, por lo que volver a Granada con una película como esta me hace una ilusión especial", ha dicho.

Sobre 'La Voz Quebrada', el actor ha agradecido a Manuel Menchón "el increíble regalo" al ofrecerle la oportunidad de poner su voz a Federico García Lorca y ha explicado que inicialmente sintió "cierto respeto e incluso rechazo" ante la idea, precisamente por la dimensión del poeta, pero que después de hablar con el director entendió "el profundo amor que siente por Lorca" y la necesidad de contar esta historia.

Por su parte, el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, Luis Recuerda, ha afirmado que "Granada ha sido elegida para este preestreno por su estrecha vinculación con el proyecto". Parte del equipo técnico procede de la provincia y la ciudad constituye además un escenario fundamental en la vida y la memoria de Federico García Lorca, figura central de esta producción.

La concejala de Protocolo y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Granada, Carolina Amate, ha destacado que "esta película nos permite acercarnos a una faceta más íntima y personal de Federico García Lorca, a través de una historia que permaneció silenciada durante décadas y que hoy podemos conocer gracias al cine".

Amate ha señalado que "Granada mantiene un vínculo inseparable con la figura y el legado de Lorca, y proyectos como La Voz Quebrada contribuyen a mantener viva su memoria y a acercarla a nuevas generaciones", al tiempo que ha subrayado que "la cultura y la creación audiovisual tienen un papel fundamental en el camino de Granada hacia la Capital Europea de la Cultura 2031".

SOBRE LA PELÍCULA

'La voz quebrada' se adentra en la dimensión íntima de Federico García Lorca documentada a través de materiales excepcionales e invita al espectador a un viaje emocional al corazón de una historia que permaneció silenciada durante décadas.

La película ha llegado a Granada tras su exitoso paso por el Festival Internacional de cine de San Sebastián y antes de su estreno en salas de toda España, el próximo 16 de octubre.

Esta misma tarde, el actor y el resto del equipo acudirán al preestreno en los cines Megarama Granada (Neptuno), a las 19,30 horas, donde tendrá lugar un photocall, la presentación de la película y un coloquio posterior.