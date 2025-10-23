Amama asegura que "vamos a demostrar" en la concentración de este domingo en Sevilla que "han destrozado el SAS"

La presidente de la asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, atiende a los medios a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha asegurado este jueves que en la protesta de este domingo 26 de octubre "vamos a demostrar" que la Junta de Andalucía "ha destrozado el Servicio Andaluz de Salud". "El 26 vamos a demostrar que todos los andaluces, con todos los profesionales de la salud y con todas las asociaciones, que no estamos de acuerdo", ha dicho Claverol.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de Amama ha confirmado que su asociación no acudirá este viernes a la reunión convocada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias con las entidades sociales del cáncer de mama porque en Amama "hacemos las cosas de manera más organizada, no con un 'aquí te pillo, aquí te mato". Claverol ha afeado que no saben ni para qué se sentarían ni quién acudiría a la reunión.

"Este viernes no podemos ir porque tenemos la agenda a tope de actos con motivo del mes del cáncer de mama. No podemos traicionar a las mujeres para ir a una reunión exprés", ha apostillado la presidenta de Amama que ha pedido que se le dé tiempo a "terminar nuestra campaña" de actos y después cerrar una reunión "pero en los términos que sean buenos para las dos partes", en referencia a que sólo podría ir un miembro de Amama y "yo voy siempre con el abogado, más en un caso de la envergadura de éste".