Junta destaca la apuesta "sin precedentes por mejorar" el sistema de la dependencia en Órgiva

GRANADA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Granada, Matilde Ortiz, ha puesto en valor el "refuerzo del sistema de atención a la dependencia" en el municipio de Órgiva, durante una visita institucional a la localidad, en la que ha subrayado el "esfuerzo" realizado por la Junta para "mejorar la cobertura, agilizar los procedimientos y ampliar el número de personas atendidas, con el objetivo de garantizar una atención más eficaz y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía".

Según se recoge en una nota, en materia de dependencia, "los datos reflejan una evolución muy significativa en el municipio": "En 2018, Órgiva contaba con 171 personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia, mientras que en 2025 esta cifra asciende a 303 personas, lo que supone un incremento sustancial".

La delegada territorial ha reiterado el compromiso de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de "seguir impulsando políticas públicas que garanticen la cohesión social, la igualdad de oportunidades y una atención digna a las personas, especialmente a las más vulnerables, en estrecha colaboración con las entidades locales".

Ortiz ha visitado distintos recursos sociales del municipio, entre ellos la Residencia de Mayores Virgen de los Remedios, donde ha mantenido un encuentro con profesionales, personas usuarias y familiares. En este espacio, ha conocido el caso de Carmen, beneficiaria de la priorización por edad en el reconocimiento de la situación de dependencia, lo que ha permitido una incorporación ágil al recurso residencial, garantizando una atención adecuada en el momento en que más lo necesitaba.

En este contexto, cabe recordar que el Gobierno andaluz aprobó en octubre de 2025 una "nueva orden pionera para la tramitación preferente en el acceso al reconocimiento de la dependencia para determinados colectivos vulnerables, como son los menores de 14 años, los mayores de 90, las personas enfermas de ELA y aquellas en situación de cuidados paliativos, entre otros", según se recoge en la nota.

La delegada territorial ha querido reconocer el trabajo del alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, y de su equipo de gobierno, subrayando la importancia de la "colaboración institucional para el fortalecimiento de unos servicios sociales eficaces, cercanos y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía".