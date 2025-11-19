Amama reclama a la Junta mamografía, ecografía y biopsia "en el mismo día" en caso de positivo en cáncer de mama

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amama Sevilla ha hecho llegar a la Junta de Andalucía una batería de propuestas de cara al proyecto de Presupuestos 2026 una vez que su participación en la comisión de agentes sociales no contó con el apoyo del PP, con mayoría absoluta en la Cámara. Entre las medidas que plantean, Amama quiere que se "recupere la atención de acto único en caso de dar positivo en cáncer de mama: mamografía, ecografía y biopsia en el mismo día".

Igualmente, propone que la Administración sanitaria financie al 100% las pelucas en caso de tratamientos con pérdida del cabello y "ante la situación de negligencia creada por el programa de detección precoz del cáncer de mama, solicitamos la implantación de la Defensoría de las mujeres con cáncer de mama". Asimismo, plantean el estudio de reducciones fiscales para mujeres mastectomizadas en situación de "especial vulnerabilidad".

Amama recuerda en un comunicado que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un plan de choque para hacer frente a la crisis de los cribados de 705 millones de euros, con la contratación de 101 profesionales, pero en los presupuestos para 2026 "no aparece ninguna partida dedicada específicamente a los cribados; al menos, no la identificamos, ni a la atención específica del cáncer de mama".

"Las mujeres afectadas por la negligencia necesitan que el Gobierno andaluz cumpla con lo prometido y detalle en el presupuesto el destino de esos 701 millones de euros y de los 101 profesionales que incrementarán la plantilla del SAS en 2026", insiste Amama, para la que hay que garantizar "plantillas completas y estables en todos los hospitales, con contratos estables y de larga duración a los especialistas relacionados con la atención al cáncer de mama en Andalucía, al personal de Enfermería, TCAE y profesionales técnicos superiores".

Exigen atención psicológica a las mujeres que sufren la experiencia de un cáncer ginecológico, incorporando psico-oncólogas/os en todas las unidades de mama y servicios de oncología ginecológica; asegurar tratamientos de rehabilitación "completos y suficientes" a todas las mujeres afectadas por mastectomía en caso de que sean mujeres afectadas por la negligencia del cribado; y establecer circuitos preferentes para la atención a mujeres con cáncer e informar de ellos a las asociaciones y ciudadanía.

Amama insiste en la publicación mensual de las listas de espera de consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos oncológicos y cirugías, tanto primeras consultas como revisiones, e informar de ellas a las asociaciones. Reclama establecer por Decreto tiempos de espera máximos en primeras consultas, revisiones, pruebas diagnósticas, tratamiento y cirugías --incluida la reconstrucción mamaria-- en procesos oncológicos; y potenciar las aulas de cáncer de mama de la Escuela de Pacientes