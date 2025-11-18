Amazon, CEA, la Agencia de Emergencias y los parques tecnológicos, IV Premios Andalucía hacia el futuro de Europa Press

Foto de familia de la entrega de premios de la quinta edición de la jornada 'Andalucía hacia el futuro' organizada por Europa Press en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

La agencia de noticias Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol han hecho entrega este martes, 18 de noviembre, de los cuartos galardones 'Andalucía hacia el futuro', que han sido otorgados en esta edición a Amazon en la categoría 'Apuesta por el impulso de Andalucía'; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la categoría 'Impulso empresarial'; los parques tecnológicos de Andalucía en la categoría 'Innovación y ejemplo de desarrollo'; y a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía en la categoría 'Eficiencia y coordinación'.

La entrega de los galardones, a cargo del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España; el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, se ha producido en el tramo final de la quinta edición del foro celebrado en la sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco de Sevilla.

AMAZON

Amazon cuenta con una amplia red de infraestructuras repartidas por toda Andalucía, con el centro logístico de Dos Hermanas (Sevilla) como gran motor. La compañía ha invertido 1.200 millones en Andalucía, donde emplea a más de 2.000 personas y son ya más de 2.500 pymes andaluzas las que venden sus productos en su plataforma. A ello se suma el apoyo a iniciativas sociales y medioambientales que fortalecen las comunidades y protegen el entorno.

Al recoger el premio, la directora del centro logístico de Amazon en Dos Hermanas, Carmen Luque, ha subrayado que dicha empresa se esfuerza "cada día por seguir impactando de manera positiva en la comunidad" andaluza de la mano también de "entidades sociales", y ha reivindicado que, desde que llegó a Andalucía, la compañía ha creado "miles de oportunidades de trabajo, tanto directas como indirectas con su red de colaboradores", por lo que entiende que este premio "no sólo reconoce la inversión y la presencia que tenemos en esta maravillosa tierra, sino que también refleja el compromiso que tenemos con el futuro y el desarrollo de la misma".

CEA

Por su parte, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha valorado la distinción concedida por Europa Press en la categoría 'Impulso empresarial', y ha aprovechado para reivindicar el papel de las empresas en un momento en el que "todavía hay personas en este país que hostigan a la empresa y se dedican, desde el punto de vista institucional, incluso ideológico, a pensar que el empresario no hace una función social importantísima", cuando "no hay nada más progresista que crear empleo, desarrollo futuro y porvenir para todos" a través de una empresa, según ha agregado.

Nacida en 1979, la CEA representa, desde hace 45 años, la fuerza y la voz del tejido productivo andaluz. Actualmente agrupa a cerca de 800 organizaciones, el equivalente a más de 200.000 empresas, pymes y autónomos que impulsan cada día la economía de la comunidad. Con presencia constante en las ocho provincias, y siendo parte activa del diálogo social, acompaña a todos los sectores y defiende la iniciativa privada y la libertad de empresa como motores de empleo y futuro.

PARQUES TECNOLÓGICOS

El tercer galardón entregado en esta ceremonia, en la categoría 'Innovación y ejemplo de desarrollo', ha sido para los parques tecnológicos de Andalucía.

Málaga TechPark y Sevilla TechPark son símbolos del talento y la innovación que definen a Andalucía. Más de 30 años después de su nacimiento, estos parques tecnológicos siguen creciendo como ecosistemas donde confluyen empresas punteras, centros de investigación y la Universidad, dando forma a un modelo de desarrollo que atrae inversión, conocimiento y oportunidades. En sus laboratorios, oficinas y aulas se diseñan soluciones que conectan a Andalucía con los grandes retos tecnológicos del mundo.

Han recogido este premio el presidente de Sevilla TechPark, José Carlos Gómez Villamandos, y su director general, Luis Pérez, así como, por parte de Málaga TechPark, su presidenta, Carolina España, y su director general, Felipe Romera, quien ha defendido que Andalucía es actualmente una "referencia en España alrededor de los parques científicos y tecnológicos", y ha destacado su aportación a la economía, mientras que Luis Pérez ha reivindicado la "apuesta decidida" de universidades y centros de investigación por la isla de la Cartuja para posibilitar el desarrollo que ha alcanzado Sevilla TechPark.

AGENCIA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA

El cuarto y último galardón de estos IV Premios Andalucía hacia el Futuro ha correspondido a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, y lo ha recogido el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

La Agencia de Emergencias de Andalucía nació este mismo año 2025 con un propósito claro: consolidar un modelo de gestión moderno, ágil y eficaz. Los organismos que ya protegían nuestra tierra, como 112, Protección Civil o Infoca, se integran ahora bajo una estrategia única para actuar con rapidez y proteger a las personas cuando más se necesita. La unión de experiencia, innovación y coordinación hacen de EMA no solo una agencia sino la garantía de que Andalucía está preparada ante cualquier desastre, incendio o alerta.

Al recoger el galardón, Antonio Sanz ha expresado su "orgullo" por "representar a un equipo humano excepcional, profesional, inmejorable, que tiene un compromiso con la seguridad y con la protección de los andaluces", conformado por "los más de 5.000 profesionales que componen la Agencia de Emergencias" andaluza, "una apuesta por la seguridad, la tranquilidad y la confianza de los andaluces", según ha destacado el consejero.

ANTECEDENTES

En su primera edición, celebrada el 23 de marzo de 2022, los premios 'Andalucía hacia el futuro' distinguieron a la automovilística Renault, en la categoría 'Economía Verde'; a la empresa Icaria Atelier, en 'Innovación'; y a la artista Sara Baras, en 'Proyección cultural'.

En la segunda edición de los premios, celebrada el 18 de diciembre de 2023, recibieron los galardones Google en la categoría 'Innovación y apuesta por el conocimiento'; a Coca-Cola en la categoría 'Trayectoria en el desarrollo de Andalucía'; y a Universal DX en la categoría 'Revolución sanitaria'.

En la tercera edición de los premios, celebrada el 25 de noviembre de 2024, los galardones correspondieron a Moeve en la categoría 'Apuesta por el desarrollo de Andalucía'; al presidente de ATA, Lorenzo Amor, en la categoría 'Impulso al empleo de Andalucía'; a la empresaria almeriense Isabel Pérez en la categoría 'Innovación y ejemplo de desarrollo'; y al Festival de Málaga en la categoría 'Proyección cultural'.

Europa Press ha organizado esta quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro' en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Amazon Web Services (AWS), Universidad CEU Fernando III, Cox, Endesa, Fujitsu, Ikea y Moeve.