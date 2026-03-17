Aminer y la COMG anuncia que Galicia será la comunidad invitada en el MMH 2026 que se celebrará en octubre en Sevilla

Aminer anuncia que Galicia será la comunidad invitada en el MMH 2026 que se celebrará en octubre en Sevilla. - AMINER

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha anunciado, en un evento organizado en colaboración con la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG), que Galicia será la comunidad invitada en el MMH 2026, el encuentro bienal sobre minería que tendrá lugar en octubre en Sevilla.

Según ha informado en una nota Aminer, en su discurso de bienvenida, la presidenta de la Cámara Mineira, Cecilia Trancón, ha resaltado que la colaboración entre Aminer y COMG tiene un valor muy relevante: "una voz más coordinada, más técnica y más sólida para defender una minería metálica moderna, competitiva y alineada con las necesidades del país y de Europa".

En el encuentro, el presidente de Aminer, Enrique Delgado, ha dado a conocer los datos de la memoria socioeconómica de la asociación, que revela que en 2025 sus empresas asociadas generaron un Valor Añadido Bruto (VAB) de casi 1.100 millones de euros y mantuvieron más de 13.000 empleos, aportando a las arcas públicas casi 208 millones de euros en impuestos e invirtiendo casi dos millones de euros en actuaciones de responsabilidad social en sus entornos.

En esta línea, Delgado ha explicado que Aminer ha alcanzado este año las 90 empresas asociadas, la última de ellas Cobre San Rafael, del grupo Atalaya Mining, que precisamente opera en Galicia desarrollando el proyecto Touro. Además, el presidente de Aminer ha destacado que Galicia es "una región fundamental para la minería española, al contar con un gran potencial de minerales críticos, que hace 20 años apenas tenían relevancia industrial y que en la actualidad son considerados estratégicos para la descarbonización y la transición digital".

Asimismo, con una creación de empleo que ronda los 3.500 puestos de trabajo directos, "Galicia representa el 12% del empleo minero de toda España y contribuye de forma eficiente a asentar la población generando riqueza en zonas rurales y comarcas de interior con tendencia a la despoblación, con proyectos que pueden transformar comarcas enteras del interior como el de Cobre San Rafael en Touro, el de litio en Doade-Beariz y el de wolframio en A Gudiña".

Por ello, Galicia ha sido propuesta como comunidad invitada a la sexta edición del Mining and Minerals Hall, el encuentro referente en Europa organizado por Aminer, que se celebrará con el lema 'La minería: pilar estratégico para el futuro de Europa'.

Con una zona expositiva de más de 7.000 metros cuadrados y más de 300 empresas y entidades participantes, será una ocasión de generar oportunidades de negocio para que la minería metálica de Galicia y sus empresas auxiliares, como ha recordado el comisario del MMH 2026, Fernando Araúz de Robles.

De esta manera, Delgado y Araúz de Robles han participado en la jornada 'De Galicia a Europa: marco normativo y tramitación administrativa para una minería estratégica', celebrada en Santiago de Compostela para analizar la aplicación de ambos aspectos en Andalucía y Galicia.

A la sesión han asistido el director Xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández; y el director general de Minas en la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo; además de juristas expertos en minería que han abarcado el contexto gallego, nacional y europeo.

En su intervención, la presidenta de la Cámara Mineira ha expuesto que Galicia cuenta con minerales "críticos y estratégicos clave para Europa", como el cobre, el litio, el estaño o el wolframio, "necesarios para avanzar en la transición energética y reforzar la autonomía industrial".

Concretamente, "Galicia es en la actualidad la cuarta comunidad autónoma en producción minera en España", ha subrayado, "una posición que se alcanza incluso antes de la entrada en funcionamiento de los nuevos proyectos de minería metálica actualmente en tramitación administrativa", ha añadido.

Paralelamente, en la mesa redonda 'Tramitación eficiente para una minería competitiva y estratégica' han participado el secretario y asesor jurídico de la COMG, Julio César Valle, quien ha aportado una visión del contexto legal gallego; el representante del departamento legal de Aminer, Antonio García (para el contexto nacional); y el abogado Counsel del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente en Garrigues, Pablo Egerique (para el contexto europeo).

Moderados por el presidente de Arigal y de la Federación de Áridos Española y miembro de COMG, Alberto Novoa, han expuesto la necesidad de una coordinación "ágil y una simplificación de trámites para la competitividad de los proyectos mineros en los niveles regional, nacional e internacional".

Por último, Aminer ha anunciado que este año se incorporará como socio de la Cámara Mineira para contribuir a generar sinergias que fortalezcan al sector en su objetivo común de desarrollar una minería "rigurosa, rentable y responsable". La jornada ha sido clausurada por el director Xeral de Planificación Enerxética e Minas.