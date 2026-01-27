Aminer convoca la VII edición del Premio de periodismo 'Paco Moreno' sobre minería metálica

Foto de archivo de la ganadora de la última edición del Premio Paco Moreno, Noelia Ruiz, tras el acto de entrega del galardón en Huelva. - AMINER

La asociación de la minería metálica española Aminer ha convocado la séptima edición del Premio de periodismo 'Paco Moreno' sobre minería metálica, dotado con 1.500 euros.

El certamen vuelve a abarcar por segundo año consecutivo los trabajos periodísticos publicados en todo el territorio nacional, tras la ampliación del ámbito de actuación de Aminer para poder representar a la totalidad de la minería metálica del país, según ha señalado la asociación en una nota de prensa.

Dedicado a la memoria del que fuera fundador y primer presidente de la entidad, el certamen persigue seleccionar y reconocer el mejor trabajo periodístico publicado durante el año 2025 en prensa impresa y digital, radio o televisión.

Los trabajos deberán ensalzar los valores y principios que sustentan la industria de la minería metálica en la actualidad, destacando aspectos como la generación de riqueza y empleo, la innovación, la sostenibilidad o el respeto al medio ambiente en los procesos productivos vinculados a la minería metálica en España.

"En un momento en el que los metales son cada vez más necesarios y el sector está realizando importantes esfuerzos para poder operar nuevos yacimientos con los más altos estándares de calidad e innovación, es importante dar a conocer la realidad del sector a través de los medios de comunicación", ha destacado el presidente de Aminer, Enrique Delgado.

Al mismo tiempo, ha subrayado que "la minería debe explicar a la sociedad que para mantener nuestro estilo de vida es necesario producir las materias primas en Europa, con las garantías de sostenibilidad y seguridad que exige nuestro continente a la hora de extraer y tratar los minerales".

Asimismo, se valorarán aspectos como la calidad periodística, su contribución a la sociedad, y la repercusión de su publicación o emisión a nivel regional, nacional e internacional.

Por ello, podrán optar al galardón periodistas que ejerzan en medios o empresas de comunicación españoles con informaciones, reportajes, entrevistas, documentales, podcasts --incluidos desde la anterior edición, siempre que se emitan a través de un medio de comunicación-- y artículos que no hayan sido premiados o galardonados en otros certámenes.

El plazo de presentación de las candidaturas permanecerá abierto un mes, del 26 de enero al 26 de febrero de 2026.

Las bases de la VII edición del premio se pueden consultar en este enlace.

El jurado, que estará presidido por Enrique Delgado, concederá un único premio dotado con 1.500 euros, si bien podrá decidir la concesión de uno o varios accésits en atención a la calidad de los trabajos presentados, o por el contrario declararlo desierto.

El premio se entregará en un acto público que se celebrará en el primer trimestre de 2026.

El Premio de periodismo 'Paco Moreno' sobre minería metálica ya ha celebrado un total de seis ediciones que han reconocido el trabajo de diversos profesionales de la comunicación.

En la primera edición, lanzada en el año 2020 coincidiendo con la celebración del X aniversario de la asociación, fue premiado el periodista Eduardo Barba por el reportaje 'Mujeres en la mina: 8 historias que dinamitan los tópicos del sector', publicado en el diario ABC en diciembre de 2019.

Además, el jurado decidió otorgar un accésit a la periodista Patricia Balbontín y su trabajo sobre el MMH, publicado en la revista Andalucía Económica en noviembre de ese mismo año.

Por su parte, la periodista onubense Encarna Freire fue la ganadora de la segunda edición con el reportaje 'El Covid no frena a la minería andaluza', que se publicó en el diario ABC en noviembre de 2020.

En su tercera edición, el premio fue concedido a la periodista Eva Villegas por el reportaje 'Sin cobre no hay futuro', emitido en Canal Sur Televisión en abril de 2021.

En la IV edición, el ganador fue el periodista de El País Ginés Donaire con su reportaje 'Linares desempolva su pasado minero', publicado en enero de 2022.

En la quinta edición fueron el periodista Antonio Carrasco y el reportaje titulado 'La gran reserva minera de Europa', publicado en El Día de Córdoba el 23 de abril de 2023, los distinguidos con este galardón.

Finalmente, el premio de la VI edición recayó sobre la periodista Noelia Ruiz, por el reportaje titulado 'La minería encuentra su "Pepita de Oro" en Europa', publicado en el Especial Economía Andaluza del diario ABC en julio de 2024.