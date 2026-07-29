Ampliado el plazo para los concursos de microrrelato y fotografía convocados para ensalzar el legado judío en Jaén

Imagen de archivo de la judería de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato municipal de Cultura y Turismo de Jaén ha ampliado hasta el 14 de septiembre el plazo de admisión de los trabajos del I Concurso 'Hasday Ibn Shaprut' de Microrrelato y el I Concurso 'Jaén Sefardí' de Fotografía, en el marco de la XXVII Jornada Europea de la Cultura Judía.

Aunque inicialmente el plazo estaba previsto hasta el 31 de julio, desde Cultura se ha ampliado para buscar una mayor participación en esta iniciativa que busca, según lo ha indicado la concejala de Cultura, María Espejo, "promover, ensalzar y difundir el patrimonio sefardí de Jaén y estimular la creación artística y la participación ciudadana".

En esta edición, ambas disciplinas comparten una misma temática, el amor desde el punto de vista judío y abordado en sus múltiples manifestaciones --romántico, familiar, comunal, divino, alegre o feroz--.

Las bases de estos certámenes invitan a los participantes a "reflexionar sobre el amor como un lenguaje universal de encuentro, un puente sólido entre tradiciones y una herramienta fundamental para el diálogo interreligioso, el intercambio cultural y la cohesión social, más allá de diferencias u horizontes históricos".

Ambas convocatorias están abiertas a cualquier persona mayor de edad residente en España. Con el objetivo de preservar la autenticidad y el mérito artístico humano, las bases reguladoras prohíben expresamente la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

En cuanto al I Concurso de Microrrelato 'Hasday Ibn Shaprut', dedicado a la célebre figura del médico y diplomático judío nacido en Jaén, este certamen literario premiará la capacidad de síntesis y la calidad narrativa. Las bases exigen como requisitos que las obras que se presenten estén escritas en español, tengan una extensión máxima de 350 palabras --incluyendo espacios y signos ortográficos--, además de ser originales, inéditas y que no hayan concurrido a ningún otro concurso.

El I Concurso de Fotografía 'Jaén Sefardí' busca capturar de forma visual el espíritu de la temática del amor integrado en el contexto o la sensibilidad de la cultura judía y el entorno de Jaén. Aquí, las bases reguladoras permiten la presentación de hasta un máximo de tres fotografías por persona.

Las instantáneas pueden ser tomadas tanto con cámaras convencionales, como con dispositivos móviles. El formato y la técnica son libres, y se admitirán propuestas tanto en color, como en blanco y negro.

La presentación de los trabajos para ambos concursos se realizará mediante un sistema anónimo. Un jurado cualificado evaluará las obras basándose en criterios de originalidad, creatividad, calidad y adecuación al tema propuesto.

Los ganadores se harán con una tarjeta regalo valorada en 200 euro para la adquisición de material bibliográfico (microrrelato) o material fotográfico (fotografía). El segundo premio está dotado con una regalo valorada en 100 euro bajo las mismas condiciones de adquisición de material.

Estos concursos, según Espejo, consolidan a Jaén como "una ciudad que certifica su papel activo dentro de la Red de Juderías de España" y se hace empleando la literatura y las artes visuales como "herramientas de cohesión social e identidad histórica".