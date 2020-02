Ana Bella dice que la Medalla de Andalucía representa "a todas las mujeres que usan su tiempo y amor en ayudar a otras"

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ana Bella Estévez, que preside la fundación del mismo nombre en apoyo a víctimas de la violencia de género, ha señalado que "le llena de emoción" haber recibido la Medalla de Andalucía otorgada por el Gobierno andaluz, en la categoría de Valores Humanos, que representa "a todas las mujeres que usan su tiempo y su amor en ayudar a otras mujeres".

"Al dármela a mí representa a todas las mujeres que como yo cada día utilizan su tiempo, su amor y su empatía para ayudar a otras mujeres", ya que "somos una red de supervivientes que ayudamos a otras mujeres porque tenemos la experiencias y podemos actuar como agentes de cambio", ha afirmado Ana Bella Estévez.

Asimismo, ha manifestado que "la llena de emoción" porque ella empezó en su casa de Sevilla "alojando a una mujer y ya existe una red de 20.600 voluntarios repartidos en 72 países". "Hemos conseguido transformar el sufrimiento vivido por haber sido maltratada en experiencias y empatía para otras mujeres", ha abundado, para dejar claro que "ellas no son el problema sino parte de la solución".

En este sentido, ha subrayado que el hecho de que se lo den en Sevilla, ya que ha recibido premios en Nueva York, Suiza o París, "es un empuje para recordarle a la sociedad que cada uno puede ser agente de cambio frente a la violencias de género, ya que tenemos las mejores leyes, pero ahora cada uno tiene que actuar".

"Empecé a actuar dando la cara, contando que no solo están las mujeres asesinadas, que también hay muchas que salimos adelante", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que la labor de los medios de comunicación "es muy importante a la hora de este cambio de paradigma y logra que se visibilice a las mujeres maltratadas". Al respecto, ha añadido que "solo dos de cada diez mujeres maltratadas reciben ayudas y el resto no las reciben porque no las piden", ya que "ni siquiera ellas se dan cuenta de que están siendo maltratadas".

BIOGRAFÍA

Ana Bella Estévez (Sevilla, 1972) encarna hoy a uno de los grandes referentes en la lucha contra la violencia de género. Desde muy joven sufrió malos tratos, tras casarse con 18 años. 11 años después, y junto a sus cuatro hijos, decidió dejar su casa y dedicar su vida a combatir esa lacra.

En 2006, Ana Bella creó la fundación que lleva su nombre con el objetivo de ayudar a mujeres maltratadas a romper el silencio, a optar a un trabajo digno y, por encima de todo, recuperar una vida normal. Desde entonces, la organización ha respaldado a miles de mujeres en la denuncia de su caso, en el cuidado de sus hijos e incluso en su formación profesional, creando una red de formación para crear en las empresas agentes de cambio frente a la violencia de género.

Su incansable iniciativa ha merecido, en estos casi 14 años, numerosísimos reconocimientos. Entre otros muchos, destacan la Medalla de Oro de la Cruz Roja (2017), que recibió de manos de la Reina Letizia en Sevilla; una Mención Especial del Jurado en los Premios Ondas por la campaña 'Un Minuto de Ruido' (2016); Premio del Observatorio Contra la Violencia de Género del Consejo general del Poder Judicial (2012), Premio Mujer Emprendedora 2009 de la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende; o la Medalla de Oro Contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Almería (2009).