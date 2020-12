Ana Pastor (PP): Iglesias y Montero escenificaron en pasillos del Congreso que el Gobierno está más en sus líos internos

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha considerado este jueves que "la escenificación" de este pasado miércoles que protagonizaron "en los pasillos del Congreso" de los Diputados la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, "es para mayor abundamiento de lo que está pasando en un gobierno que no está gestionando y está más dedicado a sus líos internos".

Así lo ha indicado la también expresidenta de la Cámara Baja en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha tachado de "bochornoso" el Pleno celebrado en el Congreso este pasado miércoles, porque "el Gobierno no dio la cara" pese a que "tenía que dar explicaciones de la gestión de la pandemia" de la Covid-19 en el contexto de estado de alarma que permanece en vigor en España y donde "cientos de personas" mueren a diario por el coronavirus, según ha puesto de relieve.

La dirigente 'popular' ha criticado que el Gobierno "ha llevado al país a una crisis sanitaria, social e institucional y, en vez de explicarle a los españoles qué tiene que hacer" el propio Ejecutivo, "lo que hizo fue atacar a la oposición, que se supone que no tenemos nada que aportar ni qué decirle", según ha lamentado.

Ana Pastor ha afeado así que por parte del Ejecutivo "no se hizo caso en ningún momento a ninguno de los requerimientos de la oposición", y la sesión plenaria de este jueves "demostró que el Gobierno miente en muchos casos, que es un mal gobierno y que tienen un lío además interno" dentro del propio gabinete, y "cuando hay lío dentro de una casa, las cosas no van bien", ha comentado la vicesecretaria del PP.

Ha llamado la atención además acerca de que haya "diputados que lo que hacen es utilizar el Parlamento para denigrar a las instituciones, atacar al poder judicial y, sobre todo, dar su voto al Gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos a cambio de la nueva regulación del delito de sedición o de hacer que los Presupuestos tengan una asimetría como nunca se ha visto" en la Cámara Baja, de forma que, "dependiendo de quién apoya al Gobierno, haya más inversión en infraestructuras".

"El Gobierno se ha asociado con unos señores que quieren destruir el modelo constitucional, la monarquía parlamentaria, que atacan a la Corona, a la separación de poderes", ha continuado criticando Ana Pastor, quien ha agregado que "el problema es que el Gobierno ha entrado en ese juego y ha traído al Parlamento una ley para impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda tomar sus propias decisiones", algo que ha tildado de "gravísimo".

"LEGISLAR A LA CARTA"

Además, "los organismos europeos han dicho que no se puede desde el poder legislativo intentar hacer que el poder judicial no sea independiente", según ha subrayado Ana Pastor, que ha sostenido que "el Gobierno no puede querer ser poder ejecutivo, legislativo y judicial" a la vez, "porque eso tiene un nombre muy concreto", según ha apostillado, y lo que piden desde el PP "es que se respete la independencia del poder judicial", y que en las decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no entren a formar parte "las personas que están atacando permanentemente" a ese "poder judicial", así como "a la Corona, a las instituciones del Estado" y que, además, "quieren legislar a la carta".

Así lo ha apuntado la vicesecretaria de Política Social del PP, quien ha señalado que los independentistas y "los señores de Batasuna" --en alusión a Bildu-- "lo que quieren es que, gracias o con el apoyo que le dan al Gobierno", lograr a cambio de eso que el Ejecutivo "les cambie las leyes y me haces leyes a la carta", de forma que "se están saltando límites que nunca pensé que se iban a saltar", según ha alertado.

La vicesecretaria de Política Social del PP ha acusado también al Gobierno de "estar intentando estar en el poder a cambio de cualquier cosa", así como de haber propiciado "una crisis de salud pública" en España "por llegar tarde a la gestión de la pandemia".

ACUSACIÓN DE XENOFOBIA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Por otro lado, preguntada acerca de la acusación de xenofobia que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, lanzó ayer a la Junta de Andalucía en el marco de la crisis migratoria y de los traslados de inmigrantes llegados a Canarias a otras comunidades como la andaluza, Ana Pastor ha respondido que "la política de migraciones del Gobierno es bochornosa" y, además, "miente" y ha estado "ocultando lo que están haciendo".

Frente a ello, ha sostenido que el Ejecutivo andaluz "lo que hace siempre es atender y hacer todo lo posible por respetar la dignidad de todas las personas que llegan, y lo que no se puede hacer es mentir", según ha insistido la representante del PP, que ha pedido además al Gobierno que "no se meta con los andaluces, que es un pueblo acogedor y hace una política siempre humanitaria y de respeto con los derechos humanos", y lo que debe hacer el Ejecutivo es "dar explicaciones a las comunidades autónomas y a los alcaldes", que es lo que reclama la Junta, según ha zanjado.