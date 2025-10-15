'Andalcitrus' se inscribe en el Registro de Asociaciones de Andalucía para dar reconocimiento al sector de los cítricos

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Interprofesional de la Naranja y la Mandarina de Andalucía (Andalcitrus), ha sido oficialmente inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, lo que supone un "paso decisivo" para su constitución como Organización Interprofesional Agroalimentaria de carácter andaluz.

Según ha detallado la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Andalucía (Asaja) en una nota, en los próximos días se solicitará su reconocimiento ante la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con el objetivo de comenzar a operar al inicio de la próxima campaña citrícola.

Andalucía es la primera región productora de naranjas de España, y la segunda de mandarinas, dos cultivos que en los últimos años "han ganado peso por su aportación a la producción final agraria andaluza y por su volumen de exportaciones".

No obstante, Asaja ha indicado que el sector se enfrenta a una "caída paulatina y constante" del consumo ante la competencia de cítricos de terceros países que llegan a los mercados europeos "sin cumplir los parámetros de calidad, salubridad, respeto laboral y medioambiental que están fijados para las producciones europeas".

En relación, Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Asociafruit, la Asociación de Citricultores de Huelva y Palma Naranja, llevan dos años trabajando conjuntamente para constituir Andalcitrus.

Así, Andalcitrus recibió la aprobación de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía la semana pasada y ya se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, "completando así el penúltimo paso a su constitución formal en organización interprofesional de pleno derecho".

Se trata de una "gran noticia" para los citricultores andaluces, "huérfanos hasta ahora de los programas de promoción y defensa de la producción" con los que "sí cuentan otros agricultores" cuyas producciones se encuentran "amparadas por organizaciones interprofesionales eficientes y profesionalizadas".

ASOCIARSE PARA REVERTIR UNA TENDENCIA NEGATIVA

En la última década, el consumo de cítricos ha mostrado una tendencia descendente en Andalucía, con un consumo 'per cápita' que baja a 14,9 kilogramos, un 39,7% menos que hace diez años. Asimismo, la naranja es el producto con mayor caída, con un descenso del 51,7% en Andalucía desde 2014.

Ante esta realidad, la Interprofesional nace con la voluntad de "revertir la tendencia de consumo, potenciar la imagen del producto andaluz y garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector a largo plazo", según ha concretado Asaja.

De esta forma, Andalcitrus se integra en las organizaciones representativas de todo el sector y surge con la finalidad de defender y representar "los intereses comunes y el fortalecimiento de la posición de los cítricos andaluces en los mercados nacionales e internacionales".

PRINCIPALES FINES DE LA INTERPROFESIONAL

Asaja ha especificado que "fomentar un mayor conocimiento, eficiencia y transparencia de los mercados" es uno de los pilares fundamentales de la citada organización interprofesional, así como "mejorar la calidad y trazabilidad de los productos desde la producción hasta el consumidor final" y promover y defender las producciones citrícolas andaluzas, entre otras.

Andalucía es actualmente la primera región productora de naranjas de España y la segunda en producción de mandarinas, con una aportación que representa la mitad de la producción nacional de naranjas y el 30,5% de la de mandarinas.

Según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Andalucía, en la campaña 2025/2026 en Andalucía se prevé una producción total de 2,03 millones de toneladas de cítricos --1.362.000 toneladas de naranjas y 528.000 de mandarinas--, que "generarán una demanda de 4,2 millones de jornales en la región".

En 2024, el valor de los cítricos andaluces ha alcanzado los 1.101 millones de euros, lo que supone un 6,44% del valor total de la Producción Agraria de Andalucía.

Asimismo, las exportaciones también mostraron la fortaleza del sector, con 197.000 toneladas de naranjas --165 millones de euros-- y 48.000 toneladas de mandarinas --53 millones de euros-- destinadas principalmente a Alemania, Francia y Portugal.