Andaluces Levantaos exige soluciones para los problemas acuíferos de la Costa Tropical (Granada)

ALMUÑECAR (GRANADA), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Andaluces Levantaos, Modesto González, ha visitado este domingo el municipio de Almuñecar, en Granada, y ha mostrado su preocupación por las canalizaciones de riego del sistema Béznar-Rules, toda vez que ha exigido soluciones para los problemas acuíferos de la Costa Tropical.

"Es increíble que no exista ni un metro de tubería tras 17 años de promesas incumplidas, pues hace 17 años que se terminó la presa de Rules y todo sigue igual", ha manifestado González a través de un comunicado, añadiendo que "la Costa Tropical no puede seguir siendo olvidada y precisa de inversiones que hagan justicia en la zona y que reactiven las infraestructuras comprometidas durante tantos años de mandato"Es increíble que no exista ni un metro de tubería tras 17 años de promesas incumplidas, pues hace 17 años que se terminó la presa de Rules y todo sigue igual".

La recarga del acuífero de río Verde a través de la tubería submarina, para aliviar el problema de salinización e intrusión marina que amenaza las cultivos es uno de los asuntos que ha copado la agenda de trabajo del candidato a la Junta de Andalucía, que ha estado acompañado durante su visita a la zona por el número 1 de la provincia de Granada, Domingo Funes, así como por Juan Carlos Benavides, líder de Convergencia Andaluza.

La realización de los espigones en la Costa Tropical es otra de las infraestructuras necesarias que contempla Andaluces Levantaos en su plan de actuación. "Es fundamental actuar pues en Almuñécar la de Cotobro y Velilla son fundamentales para poder mantener un futuro próspero en la zona", ha indicado el candidato de la coalición.

Andaluces Levantaos considera que se han sucedido gobiernos distintos en la Junta de Andalucía y en el Estado sin que ninguno haya aportado soluciones a estos problemas que hipotecan el futuro de nuestros municipios y del conjunto de la Costa Tropical.

Desde la coalición han puesto de relieve que "un dato curioso y llamativo es que el proyecto de conducciones derivadas del sistema Béznar-Rules contemplaba, con el aumento de la superficie y garantía de agua, la creación de 10.000 puestos de trabajo directos en una tierra donde el paro asola a las economías familiares".

"No podemos dejar pasar ni un minuto más sin acometer estas actuaciones que redundarán no solo en los cultivos de la zona sino en la tasa de empleo, la competitividad del sector primario y medioambiental y la economía de nuestros pueblos", ha concluido González.