Andalucía "aceptará" la obligatoriedad de la mascarilla "si hay imposición del Ministerio" pero critica las formas

Salud afirma que el Consejo Interterritorial "no es el competente" de la autobaja y "además habría que modificar la ley". - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que Andalucía "aceptará" el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales, centros sanitarios y farmacias "si hay un imposición" este miércoles por parte del Ministerio de Sanidad, pero ha apuntado que si la ministra, Mónica García, "cree oportuno saltarse los órganos y tomar decisiones de esta forma, no nos parece bien la forma, porque queremos que sean decisiones tomadas con el aval técnico de dos órganos colegiados, que son la Ponencia de Alertas y Comisión de Salud Pública".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Sevilla, donde ha indicado que desde su departamento "nunca han estado en contra de la obligatoriedad de las mascarillas". Es más, en julio, que fue cuando se eliminaron la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios, la Consejería de Salud "hizo una instrucción recomendando la mascarilla en salas de espera, en las plantas de inmunodeprimidos, en los hospitales oncomatológicos, en centros residenciales, etcétera". O sea, "desde el principio creímos que era importante que la mascarilla siguiera siendo un recurso importante".

"Nosotros ayer a la ministra le pedimos una cosa muy sencilla, que el documento que nos presentaron en el mismo Consejo Interterritorial, porque no tuvimos acceso al documento antes, viniera avalado por un informe técnico", ha remarcado García, quien ha afirmado que "siempre que se toman decisiones de salud pública se reúne la Ponencia de Alerta, se reúne la Comisión de Salud Pública y elevan un informe técnico al Consejo Interterritorial que avala las decisiones que toman".

Al respecto, ha añadido que "nos hicieron caso en una parte porque de hecho mañana se reúne la Ponencia de Alerta a las nueve y media de la mañana y le pedíamos tener ese informe que avalara la decisión que vamos a tomar", toda vez que ha destacado que también le pidieron a Mónica García campañas de promoción y campañas que favorezcan la vacunación. "Si la herramienta de la mascarilla es importante, la herramienta de la vacunación sí que es importante, y el Ministerio podía haber hecho una campaña muy potente desde el principio de este periodo de alta frecuentación para que la gente fuera consciente de que la vacunación es su mejor protección".

"A la gente hay que explicarle, y para eso sirven las campañas, que cada año la vacuna de la gripe cambia porque los virus mutan y las vacunas cambian, con lo cual no estamos protegidos con la vacuna del año pasado. Si a la población se le explican las cosas, se la conciencia con tiempo y en el tiempo, los efectos son importantes y beneficiosos para la ciudadanía, para los andaluces y para los españoles, que es lo que todos buscamos", ha manifestado la titular de Salud.

Aquí es donde la ministra "siempre nos va a encontrar, trabajando en salud con informes técnicos y siempre en favor de la población. Y si la mascarilla, insisto, es importante, aún más importante es la vacunación", ha manifestado García, quien ha dicho que, a su juicio, en Andalucía "la tasa de vacunación sigue estando baja, del 55% en mayores de 60 años, en mayores de 65 en un 63%, en un 75% en mayores de 85 y en los niños en un 41%; y si hablamos de Covid estamos en un 40% en tasa de vacunación, con lo cual tenemos herramientas para protegernos".

De este modo, y preguntada sobre si la aplicación de la mascarillas sería inmediata, la consejera ha respondido que "si la ministra cree oportuno saltarse los órganos y tomar decisiones de esta forma, no nos parece bien la forma, porque ya se lo dijimos ayer, queremos que sean decisiones tomadas con el aval técnico de dos órganos colegiados, que es Ponencia y Comisión de Salud Pública". Pero si ella "toma la decisión de la obligatoriedad y lo impone, nosotros vamos a aceptarlo".

De hecho, continúa, "nosotros la hemos estado recomendando" y además "creemos que la población ya lo está haciendo, porque las personas escuchan, han pasado mucho también durante la pandemia" y "si escuchan declaraciones mías antiguas, cuando se estaba quitando la mascarilla, yo decía, cuando vuelva el periodo de alta frecuentación todos deberíamos de tener la buena costumbre de utilizar la mascarilla para evitar contagiarnos y contagiar, con lo cual si hay una imposición por parte del ministerio, nosotros vamos a tener ningún problema".

No obstante, Catalina García ha dicho que "no sabe cómo lo va a hacer la ministra". "No sé si mañana va a hacer un Consejo Interterritorial superextraordinario. En cualquier caso, cuando lo dicten, nosotros acataremos en ese momento", ha incidido la consejera, quien preguntada sobre su obligatoriedad en el transporte público ha opinado que "debe utilizarse donde haya aglomeraciones como el transporte o en centro comerciales". "

Por tanto, "lo que seguimos recomendando a las personas es que no se la pongan solo para venir a un hospital o un centro de salud, sino que la tengan habitualmente y se la pongan cuando vean que hay aglomeraciones de personas", porque la "transmisión ahora mismo es comunitaria, es decir, está en todos sitios". Asimismo, ha insistido en que "todavía estamos a tiempo de vacunación", para animar a acudir los días de vacunación sin cita, que será todo los jueves hasta el final de la campaña.

"Hemos sido partidarios de la recomendación porque creemos que existe responsabilidad por parte de profesionales y por parte de la población. La excusa es que la gente no hace caso. Bueno, ¿obligamos a la gente a vacunarse porque no hace caso de las campañas de vacunación? Tenemos que acostumbrar a la gente y a la población a que aquí lo que vale es la responsabilidad individual. Obligamos

a la mascarilla, pero no obligamos a la vacunación. Lo que tenemos que trabajar con la ciudadanía es que los andaluces de forma voluntaria y con la información suficiente crean que es una necesidad ponerse la mascarilla y crean que es una necesidad vacunarse".

Además, sobre la respuesta de la ministra a la propuesta de hacer campañas de vacunación, García ha respondido que "entiendo que tomará nota". "Nosotros vamos a insistir en hablar ya de la campaña de vacunación del año que viene; en Andalucía ya se está haciendo la compra de todas las vacunas de la campaña del año 24, ya se está cerrando", ha concluido.

LOS HOSPITALES "NO HAN NECESITADO AÚN RECURSOS ADICIONALES"

Por último, y preguntada acerca sobre las situación de los hospitales andaluces, la consejera ha recordado que "todos tienen planes de contingencia, pero no de Andalucía sino en el Sistema Nacional de Salud" y ese plan "tiene niveles" y cada centro "adecua el número de camas, el número de profesionales, al nivel de alerta en el que se encuentran, y cuando necesitan recursos adicionales, existen también sistemas de coordinación entre los hospitales de la misma provincia para poder utilizar recursos cuando un hospital los necesita", aunque "nosotros no hemos llegado todavía a necesitar recursos adicionales" y se está "minuto a minuto monitorizando y vigilando la situación".

Y ha agregado que de momento "no hay saturación ni en el Virgen del Rocío ni en el Macarena" en Sevilla, los cuales "están tensionados" con "más ingresos y un aumento del número de urgencias hospitalarias".