Andalucía acoge este jueves movilizaciones en siete capitales de provincia en rechazo al acuerdo UE-Mercosur

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de la comunidad exceptuando Sevilla se movilizarán el próximo jueves, 29 de enero, en siete capitales de provincia andaluzas que se enmarca en un proceso de movilizaciones coordinadas a nivel nacional para recriminar decisiones políticas y comerciales que afectan a la viabilidad del sector agrario y a la seguridad alimentaria.

Así, Sevilla es hasta el momento la única provincia andaluza que ha cancelado la celebración de las protestas debido a las alertas por temporal, según ha subrayado la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias.

Los motivos de esta movilización son el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, la oposición a un nuevo acuerdo UE-Marruecos que "concede ventajas arancelarias a productos procedentes del Sáhara Occidental", la incertidumbre sobre el futuro de la PAC a partir de 2027, el incremento de los costes de producción y una "burocracia excesiva" que dificulta el trabajo diario de agricultores y ganaderos, según ha señalado la organización agraria Asaja en un comunicado.

De forma conjunta, las organizaciones han advertido de que estos acuerdos comerciales permiten la entrada en el mercado europeo de productos agrarios procedentes de terceros países "que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales" que se imponen a los productores europeos, "lo que genera competencia desleal y pone en riesgo sectores estratégicos del campo español".

En Almería, Asaja y COAG, secundadas por el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias y Coexphal, han citado a los manifestantes a las 11,30 horas frente a la puerta de Subdelegación de Gobierno. Asimismo, las provincias de Cádiz y Córdoba también han convocado a los que deseen adherirse a estas protestas a las 11,00 horas frente a sus respectivas Subdelegaciones del Gobierno.

En cambio, en Huelva también han citado a los afectados a puertas de la Subdelegación del Gobierno onubense, aunque se ha fijado a las 10,00 horas. En Jaén se producirá la concentración más tardía entre las provincias andaluzas, a las 12,00 horas, con una lectura de un manifiesto frente a la Subdelegación del Gobierno. No obstante, han fijado tres puntos de encuentro previos a las 10,00 horas en el campo de fútbol, en la fábrica de cerveza y en el aparcamiento del tranvía, para que los manifestantes se sumen posteriormente al unísono a la mencionada lectura del texto.

Por su parte, en Granada se ha anunciado una 'gran tractorada' a las 10,00 horas en el Polígono El Florido, con un trayecto que proseguirá en la Avenida de la Constitución y finalizará sobre las 13,30 horas en Neptuno, tras pasar por la Avenida Andalucía, Gran Vía y Reyes Católicos. La hora final de recogida se ha fijado a las 14,00 horas.

Asimismo, las movilizaciones contarán con la participación de tractores y vehículos agrícolas y recorrerán las principales vías de las capitales andaluzas. En esta línea, las asociaciones agrarias recriminan la "falta de garantías en los controles en frontera, el engaño al consumidor en el etiquetado de origen, y el riesgo de que el presupuesto agrario europeo sufra recortes que comprometan el mantenimiento del primer y segundo pilar de la PAC".

"Queremos decir alto y claro que a los agricultores y a los ganaderos hay que escucharlos. Estamos en un proceso de firmas que nos afecta directamente y no vamos a quedarnos de brazos cruzados, defendemos la soberanía y la seguridad alimentaria que son imprescindibles para garantizar que los consumidores tengan alimentos suficientes y de calidad", han señalado los representantes del sector.

Según ha precisado Asaja, a todo ello se suma el aumento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, la falta de mano de obra para las campañas de recolección y una carga burocrática creciente que "restan competitividad al sector y ponen en peligro la continuidad de numerosas explotaciones".

Con esta movilización, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias reclaman políticas agrarias y comerciales "justas, coherentes y basadas" en la reciprocidad, que "protejan al productor europeo y garanticen la calidad, la trazabilidad y la seguridad de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores".

En suma, tal y como han concretado, se han convocado movilizaciones en casi todas las provincias andaluzas y en más de 40 en todo el territorio nacional para protestar en contra de "acuerdos comerciales injustos, la asfixiante burocracia, los recortes de la PAC, la falta de infraestructuras hídricas, las medidas frente a los altos costes" y en pro de unas medidas laborales "que garanticen disponibilidad de mano de obra".