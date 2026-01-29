Valero advierte de que "el campo está harto y tiene motivos" y critica la "hipocresía en la derecha y la ultraderecha"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba - IU

MÁLAGA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha asegurado este jueves que "el campo está harto y tiene motivos" y ha criticado la "hipocresía en la derecha y la ultraderecha de este país con respecto al campo".

Así lo ha señalado Valero, que ha participado en Málaga en la concentración 'Por la supervivencia y respeto del campo', donde ha dicho a Andalucía "que salga a la calle porque tiene que salir a defender su empleo su territorio y su soberanía alimentaria".

Valero, en una atención a los periodistas, ha aludido a las "amenazas" para el campo como son, en primer lugar, "ese aumento del gasto militar de la Unión Europea, que se multiplica por cinco y que recorta la PAC un 22%" y ha avisado de que "esto lo está promocionando el PP y Vox, por tanto hay que señalar su irresponsabilidad".

Por otro lado, en relación con la segunda "amenaza" ha señalado al tratado Mercosur, precisando que es un tratado que "también promueve el PP, que promueve la ultraderecha de Meloni y que promueve el PSOE".

"Este tratado Mercosur pone a los pies de los caballos a los agricultores y ganaderos profesionales", ha incidido Valero, al tiempo que ha dicho que es "malo para los consumidores porque van a llegar productos sin garantía, que es malo para el clima porque está propiciando un modelo intensivo y depredador y que es malo para la agricultura social y profesional porque la pone a los pies de los caballos de las grandes multinacionales".

En suma, ha sostenido el dirigente andaluz de IU, "este tratado está hecho en beneficio de la industria centroeuropea y de las multinacionales agroalimentarias".

Por ello, ha recordado que han llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el tratado, "hemos pedido un dictamen y con eso hemos conseguido paralizar la ratificación y nos oponemos firmemente a que se pueda pretender una aplicación provisional de este tratado".

Cuestionado por la presencia en Málaga de partidos como PP y Vox, Valero ha dicho que son "unos hipócritas": "El Partido Popular ha votado a favor del tratado Mercosur en todas las votaciones en Europa; el PP ha votado en contra de que llevásemos un dictamen al Tribunal de Justicia Europeo para parar el Mercosur; y el PP ha sido el ponente de esas cláusulas de salvaguarda, que son una auténtica estafa".

Asimismo, ha añadido que "ahí tenemos a Vox", que "está entregado a Donald Trump, que se ha puesto a favor de los aranceles de Trump y que está pidiendo que aumente el gasto en defensa, el gasto militar, a costa de fondos agrarios que son recortados".

Por tanto, ha concluido el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, "veo mucha hipocresía en la derecha y la ultraderecha de este país con respecto al campo".

ALBA: "ESTAMOS DEFENDIDO AL SECTOR DEL CAMPO"

Por su parte, el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha incidido en que "estamos defendiendo al sector del campo, un sector que es estratégico para Andalucía, todo lo que tiene que ver con la agricultura, con nuestro modelo productivo andaluz y también en Málaga".

Ha considerado que las reivindicaciones "son claras", aludiendo al rechazo del tratado de libre de comercio Mercosur, "un tratado que pone fuera de juego a los pequeños agricultores de nuestra tiera, ya que se tienen que ver abocados a estar cumpliendo constantemente una legislación que la propia Unión Europea les exige a la hora de crear sus propios productos".

"Y de pronto --ha continuado-- la propia Unión Europea acuerda un tratado de libre comercio donde cualquier multinacional extranjera puede saltarse todo tipo de controles que se le exigen a los agricultores andaluces para poder generar mercado en la propia Unión Europea".

Así, ha subrayado que "nosotros estamos totalmente en contra, apoyamos en este sentido a los agricultores andaluces, ya que están en todo momento bajo controles fitosanitarios, laborales, medioambientales, y creemos que tratados de este tipo no benefician en nada a ese sector estratégico como es el campo", ha concluido.