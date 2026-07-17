Por Andalucía afea a Moreno permitir a Vox "colocar" como viceconsejero a quien "fue candidato a dirigir Falange"

El portavoz adjunto del grupo parlamentario, Por Andalucia, Ernesto Alba, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del grupo Por Andalucía Ernesto Alba ha afeado este viernes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que haya permitido a Vox "colocar" como viceconsejero del Gobierno andaluz a alguien que "fue candidato a dirigir Falange".

Así lo ha trasladado el también secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en un audio remitido a los medios de comunicación al hilo del nombramiento de Rafael Sánchez Saus como viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, el departamento que va a dirigir el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, como vicepresidente segundo de la Junta.

"A estas alturas tampoco nos sorprende demasiado que el Gobierno del Partido Popular y Vox termine colocando a un antiguo dirigente de Falange como número dos de una consejería, pero que no nos sorprenda no significa que no sea gravísimo", ha comentado Ernesto Alba.

El diputado de Por Andalucía ha señalado que "si en una mesa hay diez fascistas, y tú decides sentarte tranquilamente con ellos, en esa mesa ya hay once fascistas", y "Moreno Bonilla no sólo se ha sentado con la extrema derecha, la ha metido en San Telmo, le ha dado una vicepresidencia, y ahora permite que coloquen el Gobierno andaluz a quien fue candidato a dirigir Falange".

El representante de Por Andalucía ha agregado que "ya no queda ni rastro de aquella supuesta moderación" de Juanma Moreno, a quien "la careta se le cayó hace mucho tiempo", según ha opinado Ernesto Alba antes de agregar que el jefe del Ejecutivo andaluz "ha decidido seguir abiertamente la senda" de los presidentes de Estados Unidos, Argentina y la Comunidad de Madrid, Donald Trump, Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente, ha añadido.

El parlamentario de Por Andalucía ha sentenciado que "hay que elegir de qué lado de la Historia se está, si con quienes apoyan una España en blanco y negro, la del golpe de Estado, la dictadura y el recorte de libertades, o con quienes lucharon para atraer la democracia y seguimos peleando por una Andalucía de progreso, con derechos, igualdad y memoria". "Nosotros lo tenemos muy claro, Andalucía no se merece volver al pasado, por mucho que Moreno Bonilla quiera disfrazarlo de moderación", ha zanjado Ernesto Alba.