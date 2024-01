Por Andalucía alerta del "deterioro de muestras" de pacientes por "falta de personal" en el Hospital Universitario

JAÉN, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha denunciado este miércoles el "deterioro de muestras" de pacientes, extraídas para analíticas específicas, que se ha producido en el Hospital Universitario de Jaén, por "falta de personal".

Para esta formación, esa "falta de personal en el Servicio Andaluz de Salud es un problema evidente que está ocasionando graves perjuicios a la atención sanitaria" y, en este caso, ha sido patente en el Hospital Universitario de Jaén, especialmente en días festivos, lo que ha ocasionado que "las muestras extraídas para analíticas específicas a personas enfermas que han acudido a las urgencias se hayan malogrado y quedado inservibles para diagnosticarles".

Según ha explicado este grupo parlamentario en un comunicado, los pacientes que necesitan analíticas específicas que no se realizan de urgencia, "han sido informados, cuando han acudido a recoger los resultados de las mismas, que éstas no han podido realizarse por no haberse guardado las muestras en las condiciones necesarias por la falta de personal que padece el laboratorio del referido hospital, lo que obliga a nuevas extracciones para ofrecerles su diagnóstico y posterior tratamiento".

Por ello, el Grupo Por Andalucía va a pedir explicaciones a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en el Parlamento, "ante la gravedad de lo sucedido". La portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, ha manifestado que "este es un ejemplo más de la necesidad de reforzar el Servicio Andaluz de Salud en todas sus categorías profesionales, y una prueba evidente del deterioro de la atención sanitaria en Andalucía a consecuencia de la política errática del PP en materia de salud".

Por Andalucía no sólo pedirá explicaciones por este caso, sino que también quiere saber si algo similar está sucediendo en el resto de hospitales andaluces, "dado que la falta de personal es generalizada", no sólo en lo que se refiere a los médicos, como mantiene el Gobierno andaluz. "Mienten con descaro, el debilitamiento del sistema público sanitario afecta a todos los servicios, ya sean médicos, técnicos de laboratorio, personal enfermero o cualquier otra categoría", ha apuntado Nieto.

Ha considerado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debe "rectificar y reconocer que las decisiones que está tomando, lejos de solucionar los problemas de la atención sanitaria en Andalucía, los está agravando".

"La atención sanitaria pública requiere más personal y más recursos; la salud no tiene horario de oficina y sea festivo o no, las personas que enferman necesitan ser atendidas en condiciones, más si cabe cuando acuden a urgencias", según la portavoz de Por Andalucía.

"Es una obligación incumplida por Moreno y su Gobierno, que ha puesto en manos de las empresas privadas de la salud más de 1.500 millones de euros desde que es presidente, recursos que faltan en el SAS y que se muestran imprescindibles para garantizar que el sistema público funcione", ha añadido.