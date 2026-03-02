Andalucía anima a las empresas a "repensar" la carrera profesional, con sueldos incluidos, para retener el talento

Foto de familia con motivo del encuentro 'Formación y Empresa' organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, con la participación de Moeve y Soltel IT Solutions. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha animado este lunes al sector empresarial a "repensar" la carrera profesional que ofrece a sus empleados, con sueldos incluidos, para lograr retener el talento que forman las universidades y los centros de Formación Profesional. Así lo han puesto de manifiesto los consejeros de Empleo y Universidad, Rocío Blanco y José Carlos Gómez Villamandos, respectivamente, en el encuentro informativo sobre 'Formación y Empresa' organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

La consejera de Empleo ha defendido la bateria de medidas desplegadas por la Junta, con 326 millones de euros en 2026 para seguir incentivando la Formación Profesional para el Empleo para, "en la medida de lo posible, intentar responder a la demanda que tiene la empresa" --790 millones desde 2019 y cerca de 252.000 alumnos a los que se les han mejorado sus habilidades y conocimientos--. Igualmente, ha sugerido a la patronal que el talento que incorpore tiene que ser "recompensado": "Que tengan un ascenso profesional; que tengan un entorno laboral adecuado; que repiensen cómo se organizan desde el punto de vista laboral porque, al final, el talento atrae talento".

En la misma línea, el consejero José Carlos Gómez Villamandos ha insistido en que "hace falta esa carrera profesional. Que las personas, cuando se incorporen, vean una posibilidad de desarrollo profesional y sueldos adaptados a la responsabilidad que tienen. Si un universitario es contratado para una plaza de administrativo, que cobre como administrativo; pero si un universitario es responsable de un departamento de calidad, no se le debe contratar como auxiliar administrativo. Generar oportunidades y empleo de calidad es un trabajo absolutamente de todos".

Rocío Blanco ha puesto el acento en el hecho de que algo "no casa" cuando en determinadas profesiones hay más demandantes que número de desempleados disponibles: "O las empresas no ofrecen condiciones que son atractivas para los trabajadores o los trabajadores no tienen las competencias que hoy requieren las empresas". En este punto, ha dado números: la última encuesta de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela un crecimiento del 145% de las vacantes en España en la última década, que en Andalucía es de un 172%. Esto significa, ha puntualizado la consejera, que el número de empleos que no encuentran candidatos para ser cubiertos casi se ha triplicado en Andalucía en diez años.

En el análisis por sectores, la consejera de Empleo se ha referido al de la construcción, donde se reclaman 700.000 nuevos trabajadores; o los 200.000 que necesita incorpora el sector de la ingeniería. "El problema no es sólo de España, porque la Unión Europea ya ha puesto la voz de alarma y le ha dicho a los estados miembros que hay un problema en número y cualificación", ya que el 77% de las empresas en Europa no tienen profesionales cualificados --ha determinado 42 profesiones difíciles de cubrir, entre ellas, ciberseguridad, robotización e inteligencia artificial, entre otras--.

La consejera ha destacado, no obstante, que la tasa de desempleo se ha reducido en más de quince puntos con respecto a hace una década. Para lograrlo, Blanco ha puesto como ejemplo la recuperación de la Formación Profesional para el empleo, "la política activa más eficaz para mejorar la empleabilidad de las personas y mejorar la competitividad y productividad de las empresas". Una formación que además "la hacemos hablando con el tejido productivo, porque la formación no se crea en los despachos".

El rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha llamado la atención sobre el hecho de que "a mayor formación, mayor empleabilidad", y ha subrayado los últimos datos del Observatorio Argos de la Consejería de Universidad, que evidencian que, desde el curso 2018/2019 al 2025/2026, las universidades han crecido más de diez puntos en empleabilidad. Sobre esto en concreto, Gómez Villamandos ha enfatizado que se ha producido en Andalucía "un giro" en la empleabilidad en las universidades, con un incremento "notable" en el que "las universidades públicas han superado a las privadas", lo cual, ha refrendado, "es un dato importante".

En cuanto a la formación dual, que ya es "una realidad" en la FP, "en la universidad hemos tardado un poco más en desarrollarla porque no se nos autorizaba por un Decreto del Estado", ha argumentado Oliva. Una vez sorteado este obstáculo, campus como el de la Olavide ya están en los últimos pasos para ofrecer esta formación dual, que implica, por ejemplo, un semestre completo trabajando con contrato en una empresa. No obstante, el rector de la UPO ha pedido a la Junta "flexibilizar un poco los requisitos de la agencia de calidad porque nos encontramos con problemas burocráticos excesivos".

Desde el ámbito empresarial, el coordinador industrial Talent Hub de Moeve, Juan José Gómez, ha defendido que "no podemos hacer una transición energética si no tenemos talento. Contar con talento significa tener personas y que éstas tengan las competencias necesarias para poder desarrollar los diferentes proyectos". "El apoyo y la unión entre administraciones, instituciones, universidades y empresas es muy necesaria. Si no lo hacemos bien, no vamos a ser capaces de conseguir afrontar esos retos".

En el caso de Julio Pérez, founder y CEO de Soltel IT Solutions, este empresario ha reconocido el "cambio" observado en los últimos años en las universidades y los centros de formación. "Nos han abierto las puertas", ha aplaudido. En este sentido, el consejero Gómez Villamandos ha resaltado foros como el de este lunes en la Fundación Cajasol porque en ellos se evidencia que "todos vamos juntos en el mismo camino".