Andalucía apunta que el "problema" ahora es la necesidad de más vacunas y no dónde ponerlas: "Ya nos organizaremos"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha sostenido este martes que "el problema" que existe "hoy" en relación a la vacunación frente al Covid-19 radica en la necesidad de recibir desde el Gobierno de España más dosis para lograr el objetivo de "vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible", por encima de cuestiones como "en qué sitios se vacuna".

"Ya nos organizaremos" para ello, ha puntualizado el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas, después de que el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, el doctor David Moreno, haya apuntado este martes en una entrevista en Canal Sur Radio que se está estudiando realizar en la comunidad autónoma vacunaciones masivas contra el coronavirus a mayores de 80 años, sin problemas de movilidad, en grandes superficies, como pueden ser palacios de congresos o estadios.

Al respecto, Elías Bendodo ha subrayado que "Andalucía quiere vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, incluida la población mayor de 80 años, y ya establecerán los expertos dónde se hace, si en grandes centros conjuntamente, o a domicilio", pero ha apostillado que "ojalá tuviéramos ese problema hoy", porque "el problema hoy es que no tenemos vacunas".

"La preocupación del Gobierno andaluz ahora mismo no es la campaña, sino la llegada de vacunas", ha afirmado el consejero portavoz, quien ha incidido en que el sistema sanitario andaluz "está preparado para una campaña masiva de vacunación" y "Andalucía está preparada para vacunar todos los días a cualquier hora", pero el Ejecutivo central "no nos manda las vacunas suficientes" para lograr el objetivo de "tener inmunizado al 70% de la población andaluza este verano".

En ese sentido, ha puesto de relieve que la comunidad autónoma recibió este lunes "85.850 vacunas", una cifra que supone "el 25% de las vacunas necesarias" para alcanzar el citado objetivo de inmunización de cara al verano, para el que Andalucía reclama al Gobierno que le abastezca de "350.000 vacunas a la semana" de aquí al periodo estival.

"Ya después nos organizaremos" acerca de "en qué sitio se vacuna y cómo se hace", pero "ese no es el problema" ahora mismo, según ha insistido el portavoz del Ejecutivo andaluz, quien ha pedido al Gobierno de España que "batalle en Europa" para lograr más dosis de vacunas.

VACUNACIÓN "PARALIZADA" EN FIN DE SEMANA POR FALTA DE DOSIS

En esa línea, ha remarcado que "ya van dos fines de semana consecutivos que tenemos que paralizar" en Andalucía la vacunación frente al Covid "porque el Gobierno no nos manda dosis", y ha advertido de que "eso no puede volver a ocurrir", porque "al ritmo que vamos no llegamos ni de lejos" al 70% de la población inmunizada en verano.

De otro lado, el consejero de la Presidencia ha reiterado que la Junta, una vez culmine la vacunación entre los sectores considerados esenciales --como residentes, mayores y personal de ayuda a domicilio--, y haya que abordar la inmunización entre "el gran núcleo de población", tomará las decisiones "siempre respetando el criterio de los expertos y también fruto del acuerdo entre empresarios y sindicatos" en el marco del diálogo social.

Se trata así de acordar "qué sectores son más necesarios vacunar antes que otro", según ha abundado Bendodo, quien, aunque ha insistido en que la cuestión se tratará con empresarios y sindicatos y que "el criterio siempre será el de los expertos sanitarios", ha apuntado que ya hay un criterio claro como que el "estar en contacto con el público" dará prioridad a la hora de vacunarse entre trabajadores por delante de quienes no están expuestos a esa circunstancia.

"EN ANDALUCÍA NO SE HA VACUNADO NINGÚN ALTO CARGO"

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, el consejero portavoz ha sentenciado que "en Andalucía no se ha vacunado ningún alto cargo". "Basta ya de bulos", ha exclamado al respecto antes de exponer que, en la comunidad autónoma, "el personal sanitario de primera línea" de exposición al Covid "está vacunado ya en primera dosis, y se ha iniciado la ronda de la segunda dosis".

La estrategia de vacunación de Andalucía contempla, según ha continuado, "la vacunación del resto del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en primera dosis una vez terminada la ronda de la primera dosis del personal en primera línea, que terminó el 16 de enero".

Bendodo ha aclarado que "la pasada semana se comenzó a vacunar a todo el personal del SAS, incluyendo a personal no sanitario directamente, como personal de limpieza, mantenimiento y administrativo de centros y distritos sanitarios", según ha concluido.