Por Andalucía asegura que gente está "harta" de tener que estar en lista de espera para que los vean especialistas

La candidata provincial de Por Andalucía en Jaén, Loli Montávez, en el municipio jiennense de Baños de la Encina (Jaén). - PODEMOS

BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La candidata provincial de Por Andalucía en Jaén, Loli Montávez, ha declarado este domingo en el municipio jiennense de Baños de la Encina con anterioridad al 'tú a tú' que desde la confluencia están haciendo "esa política que no debe olvidarse, esa política de calle, hablando con la gente, mirándolos a la cara, escuchándolos", al tiempo que ha asegurado que la gente está "harta" de tener que estar en lista de espera para que los vean especialistas", motivo por el que acaban "acudiendo a la privada".

En un audio remitido por Podemos a los medios de comunicación, Montálvez ha asegurado que quieren escuchar "los problemas de la gente común", puesto que ha añadido que "ese es nuestro camino". "La política se hace así, no desde el sillón de un despacho".

Además, ha indicado que las políticas de Moreno consisten en "recortar la sanidad pública para favorecer a los privados", así como en educación, cuando las madres se ven "obligadas a llevar a sus hijos con necesidades especiales educativas" a centros privados por "los recortes del señor Moreno". "Mismo modelo, misma finalidad, terminar lo público para favorecer a lo privado", ha agregado.

Por estos motivos, ha asegurado que el 17 de mayo los andaluces "nos jugamos muchísimo" ante la política de Moreno de "recortar servicios esenciales".

"La Junta tiene olvidada la provincia de Jaén y también lo hemos visto aquí, que se desentienden de actuaciones que les compete, por ejemplo, cómo pasarle la total responsabilidad al Ayuntamiento de la posibilidad de una implantación de una planta de biometano", ha concretado.