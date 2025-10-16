Andalucía augura que una subida de las cotizaciones a los autónomos "no lo aguantaría el colectivo"

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha augurado este jueves que una subida de las cotizaciones a los autónomos "no lo aguantaría el colectivo" ya que "un incremento brutal" como el que ha propuesto el Gobierno de España "no se puede hacer de un año para otro". Ese incremento ha sido cifrado en un 35% más en cuotas a la Seguridad Social para 2026. Sumar, partido que forma parte del Gobierno, se ha desmarcado ya.

En declaraciones a los medios en Mairena del Alcor (Sevilla), Blanco ha vaticinado además que la propuesta no saldrá adelante porque "todo el arco político --Congreso de los Diputados-- está de acuerdo" en su rechazo y porque es "el sentir de la sociedad: no se puede continuar con esta sangría al eslabón más débil del tejido productivo".

En esta línea, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha planteado una actualización de las bases de cotización de los autónomos conforme al Índice de Precios al Consumidor(IPC) actual hasta 2031 para el nuevo esquema de cotizaciones que están negociando con el Gobierno en lugar de una "subida lineal y predeterminada de bases".

Así lo han trasladado desde la patronal de autónomos en un documento sobre el cumplimiento del sistema de cotización por ingresos reales después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya propuesto elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos que cotizan por la base mínima entre 17,37 euros y 206,24 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

Esta propuesta del Departamento encabezado por Elma Saiz forma parte de un acuerdo alcanzado en 2022 con las organizaciones de autónomos, patronales y sindicales que establece una estructura de tramos que permite a los autónomos cotizar en función de sus ingresos reales. Actualmente, se están negociando los tramos para los años 2026-2028, porque el modelo contempla una revisión trienal.

Desde ATA, recuerdan que el acuerdo alcanzado en 2022 "no fijó cuotas futuras" ni una base de cotización "obligatoria para el año 2032". "El acuerdo estableció una senda de transición de nueve años con revisiones trienales para evaluar y ajustar el sistema, no una subida lineal y predeterminada de las bases", han recalcado.