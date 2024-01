Por Andalucía avisa a Moreno: Pedir fondos UE no solucionará la sequía si no cambia su "negligente" política de agua

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), ha advertido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que su "petición lógica" de activar el fondo de solidaridad de la Unión Europea (UE) para hacer frente a los efectos de la sequía en la comunidad no servirá para solucionar el escenario actual si el Ejecutivo andaluz no cambia su "negligente" política hídrica "mirando para otro lado" ante el "uso ilegal" del agua o fomentando regadíos "en zonas tradicionalmente de secano".

En rueda de prensa en Sevilla, Nieto ha asegurado que la solicitud de recursos que hace Moreno "ante una situación crítica y que nadie niega que es tremendamente preocupante contrasta con el descuido y la absoluta escasez de planificación que hay en el despliegue de las políticas públicas" de la Junta en materia de agua y ha alertado que este tipo de "ocurrencias poco ayudan para solventar un problema que tenemos ya sobre la mesa".

"Estamos ante un Gobierno que sigue autorizando un crecimiento exponencial de sectores productivos en los que el consumo de agua está muy por encima de la capacidad que tiene el entorno de proveerla. Estamos hablando de un gobierno que sigue autorizando regadíos en zonas tradicionalmente de secano y macrourbanizaciones en zonas en las que el agua ya escasea y que no es capaz de regular la proliferación de apartamentos turísticos a pesar de que consumen cuatro veces más agua que una casa de familia", ha criticado la portavoz de Por Andalucía.

En su opinión, el Gobierno andaluz "no tiene control del agua que se distribuye y se utiliza en Andalucía y las cifras del robo de agua son escandalosas porque el Gobierno de Moreno Bonilla mira hacia otro lado cada vez que se hace un uso ilegal del agua", por lo que ha defendido que la Junta debe hacer un "replanteamiento integral del modelo económico y productivo que tiene puesto sobre la mesa y que es incompatible con una tierra en la que la emergencia climática se deja sentir y ha llegado para quedarse".

Nieto ha subrayado que este escenario climático no es compatible con la apuesta de la Junta por una "política exponencial de crecimiento sin ningún tipo de control en sectores que necesitan un agua de la que lamentablemente Andalucía no dispone", por lo que ha pedido al Gobierno andaluz una reflexión en este sentido "con independencia" de que se puedan recibir o no fondos de la UE.

"Si Andalucía no reorienta sus políticas, no controla el agua que distribuye, no garantiza la calidad y la potabilidad del agua de la que dispone, no controla la expansión urbanística voraz que se da en zonas en las que ya el agua escasea y no controla qué tipo de cultivo hay en cada zona cultivable y no controla si el cultivo que hay es legal y si utiliza agua ilegal, si no se hacen todos esos deberes, el problema no solo no se va a resolver porque vengan fondos extraordinarios sino que se va a seguir agudizando", ha alertado.

Nieto ha destacado que "buena parte de lo que nos pasa es consecuencia de decisiones equivocadas que está tomando el Gobierno andaluz ante una escasez de agua tan severa y persistente" y ha advertido de que "las consecuencias últimas las va a pagar la gente en sus casas, cuando el consumo doméstico es apenas el 5% del consumo de agua de nuestra tierra".