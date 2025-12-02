Andalucía carga contra Montero por "tragar" con la aprobación de "decretos a la carta" por "capricho" de Junts

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 2 de diciembre de 2025, en S - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha acusado este martes a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de "tragar" con la aprobación de "decretos a la carta" en el Consejo de Ministros para atender "los caprichos" de Junts.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, se ha referido al hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un real decreto para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts, junto a otras que también ha solicitado la formación de Carles Puigdemont, y con las que espera que se puedan sentar las bases en un futuro próximo para "reiniciar ese diálogo".

"Es algo insólito que se vaya a reunir el Consejo de Ministros para atender los caprichos del independentismo", según ha denunciado Carolina España, quien ha preguntado qué pasa "con los andaluces, con los manchegos o con los asturianos".

A su juicio, se trata, "una vez más de privilegios" a los independentistas con "decretos a la carta": "Ya no nos gobierna el señor Sánchez, sino que nos gobierna el señor Puigdemont, cada vez que a él le apetece; se gobierna teledirigido desde Waterloo".

Para Carolina España, Pedro Sánchez es un presidente "títere, en manos de un prófugo de la justicia", mientras que Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, "no defiende" a esta comunidad porque, "en definitiva, están tragando en el Consejo de Ministros con todas las exigencias y con todos los privilegios que se exigen desde el independentismo".

Ha insistido en que cada vez que haya un "ataque" a Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno hará frente a los "pulsos institucionales" y tratará de frenar "los agravios" y de quitar los "palos en las ruedas".

España ha manifestado que Andalucía es una "tierra solidaria" que defiende las causas justas y, en los tiempos que corren, "no hay nada más justo que pedir respeto" para esta comunidad.