Andalucía cierra su cuarto fin de semana consecutivo sin fallecidos en sus carreteras interurbanas

Archivo - Carretera de Andalucía a su paso por la capital. En Madrid, (España), a 8 de abril de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra por cuarta semana consecutiva el fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 20 de febrero, y las 20,00 horas de este domingo, día 22, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance de accidentes difundido por el centro de gestión de tráfico del suroeste (Sevilla), que incluye todos los siniestros mortales ocurridos en las carreteras interurbanas de la comunidad en la franja horaria mencionada, no recoge accidente alguno con fallecidos en la región.

Al margen del balance ofrecido la semana anterior por la DGT, cabe matizar que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó acerca del fallecimiento de un ciclista de 55 años a las 13,15 horas del sábado, 14 de febrero, tras sufrir un atropello en la carretera A-312 en la altura del municipio jiennense de Arquillos.

Según apuntaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, activaron a sanitarios, a Guardia Civil y a Policía Local tras ser conocedores del suceso.

En contexto, las citadas fuentes aseguraron que las dotaciones sanitarias les solicitaron la activación del protocolo por muerte judicial por el deceso del hombre de 55 años.