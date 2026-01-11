Andalucía cierra el fin de semana con seis fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Imagen de archivo de tráfico intenso en la salida de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía han registrado en este fin de semana seis fallecidos en accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, día 9, y las 20,00 horas de este domingo, día 11, consultado por Europa Press.

De los seis fallecidos que contabiliza el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste andaluz, uno se ha producido el pasado viernes en la localidad malagueña de Cártama; tres se han registrado en la jornada del sábado --en Manilva (Málaga), Zuheros (Córdoba) y Benahavís (Málaga)-- y los otros dos el domingo --en Sanlúcar de Guadiana (Huelva) y Constantina (Sevilla)--.

El primero de ellos ha ocurrido sobre las 21,55 horas de este viernes en Cártama (Málaga), donde se ha producido una colisión de vehículos en marcha con choque frontal en el kilómetro 10,5 de la autovía A-7054.

Un hombre de 59 años de edad ha muerto y otras tres personas han resultado heridas. Al lugar de los hechos han acudido cuatro unidades del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, junto con Bomberos del Consorcio provincial de Málaga para liberar a uno de los implicados y Guardia Civil.

El segundo siniestro mortal se ha registrado sobre las 10,30 horas de este sábado día 10 en Manilva (Málaga), donde se ha producido una salida de calzada con choque con árbol o poste por izquierda en el kilómetro 1085,6 de la A-7.

El accidente vial, que se ha saldado con la muerte de un hombre de 53 años, se ha producido en la citada vía en dirección a Cádiz sobre las 10,36 horas, cuando varios conductores han alertado del choque del motorista contra el quitamiedos.

La tercera víctima contabilizada se ha producido en Zuheros (Córdoba) sobre las 12,40 horas a causa de una colisión de vehículos en marcha con choque frontal, en el kilómetro 67,100 de la A-397.

Una niña de diez años de edad ha muerto este sábado y otras cuatro personas han resultado heridas en esta colisión frontal entre dos vehículos en el municipio cordobés de Zuheros, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Al lugar, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha desplazado un helicóptero y unidades médicas de Baena, Luque, Cabra y Doña Mencía.

El último incidente mortal del sábado se registró en Benahavís (Málaga), también por una colisión de vehículos en marcha con choque frontal en el kilómetro 27,100 de la A-397 a las 16,00 horas.

Un hombre de 44 años de edad ha muerto a causa de este accidente de tráfico entre una moto y un coche. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, al lugar ha acudido un helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, junto con el equipo médico de Ronda (Málaga), y efectivos de Guardia Civil y Policía Local.

El quinto y primero del domingo se ha producido en Sanlúcar de Guadiana (Huelva) por "atropello a animales sueltos" por parte de un motorista, a las 11,00 horas del kilómetro 8 de la carretera HU-4401.

Al lugar del siniestro han acudido efectivos de Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado la muerte del conductor de la motocicleta.

Finalmente, el sexto y último incidente mortal registrado ha ocurrido a las 13,20 horas en Constantina (Sevilla) a causa de una "salida de calzada con vuelco por derecha" en el kilómetro 10,050 de la SE-6100 que se ha saldado con un fallecimiento.