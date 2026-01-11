Muere un motorista tras chocar contra un ciervo en la HU-4410, a su paso por Sanlúcar de Guadiana (Huelva)

Archivo - Asistencia de Guardia Civil en un siniestro de carretera. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

Una motorista ha fallecido este domingo tras chocar contra un ciervo mientras circulaba por la HU-4410, en la localidad onubense de Sanlúcar de Guadiana, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el accidente se ha producido en la carretera HU-4410 sobre las 11,10 horas de esta mañana, cuando la víctima ha colisionado contra el animal en el kilómetro 8.

Al lugar del siniestro han acudido efectivos de Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado la muerte del conductor de la motocicleta.