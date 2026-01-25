Andalucía cierra el fin de semana con tres fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Tráfico intenso en las primeras horas en la salida de Sevilla. Imagen de Archivo.- Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía han registrado en este fin de semana tres fallecidos en accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, día 23, y las 20,00 horas de este domingo, día 25, consultado por Europa Press.

De los tres fallecidos que contabiliza el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste andaluz, uno se ha producido el pasado viernes en la localidad sevillana de Santiponce y dos se han registrado en la jornada del sábado en Adra (Almería).

El primero de ellos ha ocurrido el viernes sobre las 17,00 horas en el término municipal de la localidad hispalense de Santiponce tras una colisión de vehiculos en marcha con choque frontal en el kilómetro 807 de la N-630.

Este accidente se produjo en la glorieta del Parque Empresarial Parque Plata, según han precisado fuentes del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía, que se ha saldado con el fallecimiento de un motorista.

El segundo accidente de este fin de semana ha tenido lugar en Adra (Almería), a causa de una salida de calzada con despeñamiento por derecha en el kilometro 1,500 de la carretera CEJ-0 con dos fallecidos y un herido leve.

En el mismo, un turismo se había salido de la vía, había chocado contra una palmera y había caído por un barranco de unos 50 metros, quedando los ocupantes atrapados en su interior.

De inmediato, el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de la Junta activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local y a Protección Civil de Adra.